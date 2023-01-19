嘉縣景點太平雲梯8隻犀牛雕塑 背後有著軍校同學的不凡情誼
嘉義縣梅山鄉的太平雲梯近年成為知名景點，當地太平村長嚴清雅結合政府推動，是重要功臣。藝術家施力仁的8隻大型犀牛雕塑在當地展出，為高山風景增添了藝術氣息。但許多人不知，嚴清雅和施力仁30多年前曾是一同讀軍校的同學，如今共同為推動地方創生努力，也成就一番佳話。
施力仁曾在北京打造出知名的「鑄造美術館」，另也擔任上海市藝術顧問，參與公共藝術的建置，長期以來以犀牛雕塑做為創作主題。2017年曾受邀參加威尼斯藝術雙年展，展出其近9公尺高、重量約3公噸的「金鋼犀牛」雕塑作品，隔年又受邀參與威尼斯建築雙年展，以及2019年受邀參與「義大利巴蕯諾—參越時空500年與杜勒對話」展，都被視為是國際藝術界極高的榮耀。
談起和嚴清雅的情誼，他回憶起，當年兩人就讀花蓮空軍防空軍事學校，還是上下舖，感情很好。但畢業後，他沒有再從軍，走了藝術路線，嚴清雅則繼續軍生涯，後來還在學校當教官。3年前有同學籌組同學會，他才再度與嚴清雅連繫上，並對他為了發展故鄉太平村，極力奔走，把心中夢想的太平雲梯落實，成功把原只是嘉義的一個偏鄉村落，甚至小學僅剩8名學生，翻轉變身為知名的觀光景點，讓他十分感動。
施力仁說，因為太平雲梯，賺到的錢都回饋地方，使得村裡的老人得以獲得照顧、年輕人有了工作，馬路和廁所有得修，村民的經濟也獲得改善，是地方創生的最佳範例。
他說，同學再見面，因為嚴清雅的邀請，原本去年獲邀的義大利邀展因疫情取消，他也就因此可以把犀牛一路運上海拔1千公尺的太平山區，並親自上山擺出犀牛陣，以志工方式力挺地方發展。原本已展出一年，到今年春節後即將撤展，但因為犀牛受到不少人喜愛，嚴清雅代縣長翁章梁提出延展的請求，他也因此同意再延半年，春節期間並受多位社會賢達邀請，要上山解說犀牛的故事和創作意念。
施力仁說，犀牛和大象自古都被視為是吉象物，犀象同時出現並代表是太平盛世；太平雲梯跨越太平山區的象山和龜山，加上了他的犀牛，成就了「犀象太平」的意象，歡迎大家春節期間上山迎接新年的曙光，並期待世界在疫情紛擾後，能迎來人間太平。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言