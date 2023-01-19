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嘉縣景點太平雲梯8隻犀牛雕塑 背後有著軍校同學的不凡情誼

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
藝術家施力仁說，犀牛和大象自古都被視為吉象物，犀象同時出現並代表是太平盛事。圖／施力仁提供
藝術家施力仁說，犀牛和大象自古都被視為吉象物，犀象同時出現並代表是太平盛事。圖／施力仁提供

嘉義縣梅山鄉的太平雲梯近年成為知名景點，當地太平村長嚴清雅結合政府推動，是重要功臣。藝術家施力仁的8隻大型犀牛雕塑在當地展出，為高山風景增添了藝術氣息。但許多人不知，嚴清雅和施力仁30多年前曾是一同讀軍校的同學，如今共同為推動地方創生努力，也成就一番佳話。

施力仁曾在北京打造出知名的「鑄造美術館」，另也擔任上海市藝術顧問，參與公共藝術的建置，長期以來以犀牛雕塑做為創作主題。2017年曾受邀參加威尼斯藝術雙年展，展出其近9公尺高、重量約3公噸的「金鋼犀牛」雕塑作品，隔年又受邀參與威尼斯建築雙年展，以及2019年受邀參與「義大利巴蕯諾—參越時空500年與杜勒對話」展，都被視為是國際藝術界極高的榮耀。

談起和嚴清雅的情誼，他回憶起，當年兩人就讀花蓮空軍防空軍事學校，還是上下舖，感情很好。但畢業後，他沒有再從軍，走了藝術路線，嚴清雅則繼續軍生涯，後來還在學校當教官。3年前有同學籌組同學會，他才再度與嚴清雅連繫上，並對他為了發展故鄉太平村，極力奔走，把心中夢想的太平雲梯落實，成功把原只是嘉義的一個偏鄉村落，甚至小學僅剩8名學生，翻轉變身為知名的觀光景點，讓他十分感動。

施力仁說，因為太平雲梯，賺到的錢都回饋地方，使得村裡的老人得以獲得照顧、年輕人有了工作，馬路和廁所有得修，村民的經濟也獲得改善，是地方創生的最佳範例。

他說，同學再見面，因為嚴清雅的邀請，原本去年獲邀的義大利邀展因疫情取消，他也就因此可以把犀牛一路運上海拔1千公尺的太平山區，並親自上山擺出犀牛陣，以志工方式力挺地方發展。原本已展出一年，到今年春節後即將撤展，但因為犀牛受到不少人喜愛，嚴清雅代縣長翁章梁提出延展的請求，他也因此同意再延半年，春節期間並受多位社會賢達邀請，要上山解說犀牛的故事和創作意念。

施力仁說，犀牛和大象自古都被視為是吉象物，犀象同時出現並代表是太平盛世；太平雲梯跨越太平山區的象山和龜山，加上了他的犀牛，成就了「犀象太平」的意象，歡迎大家春節期間上山迎接新年的曙光，並期待世界在疫情紛擾後，能迎來人間太平。

藝術家施力仁的8隻大型犀牛雕塑受邀在知名景區、嘉義縣太平雲梯展出，他獲邀再延展半年。圖／施力仁提供
藝術家施力仁的8隻大型犀牛雕塑受邀在知名景區、嘉義縣太平雲梯展出，他獲邀再延展半年。圖／施力仁提供
藝術家施力仁的8隻大型犀牛雕塑受邀在知名景區、嘉義縣太平雲梯展出，為高山風景增添了藝術氣息。圖／施力仁提供
藝術家施力仁的8隻大型犀牛雕塑受邀在知名景區、嘉義縣太平雲梯展出，為高山風景增添了藝術氣息。圖／施力仁提供
藝術家施力仁（左）和嘉義縣梅山鄉的太平村長嚴清雅（右）是軍校同學，有不凡的情誼，中間是水土保持局南投分局長陳榮俊。圖／施力仁提供
藝術家施力仁（左）和嘉義縣梅山鄉的太平村長嚴清雅（右）是軍校同學，有不凡的情誼，中間是水土保持局南投分局長陳榮俊。圖／施力仁提供

威尼斯建築雙年展 太平雲梯 義大利

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