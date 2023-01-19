必須認識！來自瑞士的「人間香奈兒」Vivienne Rohner
香奈兒（CHANEL）2023春夏前導系列即將於2023年1月24日登場，而這個系列的靈感繆思，是出瑞士的知名模特兒Vivienne Rohner，是繼卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）、Amanda Sanchez與夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）這幾位女性之後，由香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）親自欽點的「人間香奈兒」。她也是你絕對必須認識的時尚臉孔。
香奈兒2023春夏前導系列形象代言人與靈感繆思Vivienne Rohner在瑞士蘇黎世長大、並於16歲時於巴黎出道成為時裝模特兒，中分深褐色秀髮與具穿透力的慧黠眼神是她的「正字標記」。2020年3月，出道3年的她首次為香奈兒走秀，開啟了雙方多重領域的合作：在攝影雙人組Inez & Vinoodh拍攝的廣告作品中擔任模特兒、在時裝或高級訂製服的伸展台上大放異彩、甚至為今年7月將發表的2022/23高級訂製服系列，於巴黎康朋街香奈兒工作室內拍攝了製作幕後特輯。
Vivienne Rohner在離開巴黎後移居紐約，展開新的時尚篇章；香奈兒2023春夏前導系列的形象影像，便是由Vivienne男友、紐約攝影師Theo Wenner親自掌鏡，以親密且寫實的視角來紀錄Vivienne從白天到夜晚出沒在這座城市最喜歡的角落：下東城的橋上與人行道、小餐館、二手書店和獨立電影院... 拼貼出簡單又快樂的樣貌。「作品會讓你不斷用不同的角度來看待這座城市。我覺得最終成果忠實呈現出我們自己的個性和日常生活的樣貌。雖然是以夢幻視角出發，但與現實相去不遠。」 Vivienne說，因為希望能捕捉紐約市中心的活力感，所以也在匯聚了各種不同風格紐約客的華盛頓廣場公園拍了許多照片。
Vivienne的紐約，流瀉著法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）與麗莎明內利（Liza Minnelli）的音樂，可能隨時在街角遇見《上班女郎》（Working Girl, 1988）電影中的梅拉尼格里菲思（Melanie Griffith）與雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver） — 紐約的懷舊風格和經典場景也拼組成當下最新的時尚情懷。綠松色的斜紋軟呢外套褲裝搭配後繫帶鞋與對比色的白條紋襪這套造型，更是以她所鍾愛的搖滾先鋒大衛鮑伊（David Bowie）的風格為靈感，「從14歲開始，他就一直是我的偶像。」在日常生活中也習慣穿著兩件式合身套裝的Vivienne說，「聽說這套西裝的設計靈感大部分以他為範本，像是肩線、窄版腰身。我帶著我的狗狗Skipper一起在書店裡拍攝這套造型... 這套西裝，讓我同時體驗到一種忽遠又忽近的心境。」
「維吉妮維婭藉由創作找到女性與男性風格間的絕美平衡。在忠實保留香奈兒創作精髓的同時，也要讓人感到驚艷，提供另一種切入點。這是她的視野，和懂她的人為伍、並且交出最棒的作品... 」在保留香奈兒女士設計語彙中與生俱來的二元性的同時，Vivienne Rohner所啟發的2023春夏前導系列，也更深入探索這些經典元素的當代新貌，紐約市獨有的態也讓此系列更顯大膽奔放。
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