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終於來了！UNIQLO U春夏新品將開賣 主打中性極簡風高CP值又百搭

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
從推出以來就有著固定客群的Uniqlo U系列，終於要上市全新春夏產品。圖／UNIQLO提供
從推出以來就有著固定客群的Uniqlo U系列，終於要上市全新春夏產品。圖／UNIQLO提供

從推出以來就有著固定客群的Uniqlo U系列，終於要上市全新春夏產品，瞄準年後的穿搭需求，品牌選在大年初六開賣。將在網路商店與五家指定店舖限量開賣，集結必備入手的經典上身、簡約下身及中性配件，超高CP值又百搭！

設計師Christophe Lemaire在2016年受邀擔任UNIQLO巴黎研發設計中心藝術總監後，創造了Uniqlo U系列，至今都是品牌的人氣產品，且有龐大的支持群眾。預計在1月27日上市的春夏系列，延續先前中性極簡風格，並融入機能性與結合百搭基本款式、實用細節。透過霧面質感搭配AIRism棉質所組成的多層次單品，應用在外套的設計，呈現空氣般輕盈的實用外套，也是這季必入手單品。

除此之外，多項中性單品，讓消費者能從襯衫到下身褲裝，透過層次感疊穿或外套搭配，適應各種場合及各種面貌。春夏的Uniqlo U系列也在顏色上做了新嘗試，除了經典中性色與大地色系外，還將低調中性色與飽和的藍色和卡其色，搭配明亮的綠色、橘色、黃色、紫色及粉紅色等，調和出俏皮卻不失優雅的格調。

網紅KIWI李函示範COS新春系列，並拎著全新配色雲朵包。圖／COS提供
網紅KIWI李函示範COS新春系列，並拎著全新配色雲朵包。圖／COS提供

等不及Uniqlo U系列上市嗎？或許COS的新春系列是添購時髦新裝的另一選擇！有別於以往，COS使用大面積的耀眼色彩勾勒出春意盎然，同時Blackpink Jennie愛用且一上架就會被秒殺的雲朵包，更以新配色結合兔子紋路的獨特花紋回歸，讓人眼睛為之一亮。此外，COS還邀請了時尚網紅KIWI李函詮釋新春系列，示範如何駕馭亮色系服裝，讓民眾在搭配與選購時能參考。

Uniqlo U系列泡泡紗寬版條紋襯衫1,290元。圖／UNIQLO提供
Uniqlo U系列泡泡紗寬版條紋襯衫1,290元。圖／UNIQLO提供

Uniqlo U系列女裝寬版牛仔褲1,490元。圖／UNIQLO提供
Uniqlo U系列女裝寬版牛仔褲1,490元。圖／UNIQLO提供

Uniqlo U系列女裝休閒連帽外套3,990元。圖／UNIQLO提供
Uniqlo U系列女裝休閒連帽外套3,990元。圖／UNIQLO提供

Uniqlo U系列女裝無縫緊身褲990元。圖／UNIQLO提供
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Uniqlo U系列BLOCKTECH帽990元。圖／UNIQLO提供
Uniqlo U系列BLOCKTECH帽990元。圖／UNIQLO提供

Uniqlo U系列水桶包990元。圖／UNIQLO提供
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