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因應疫後旅運需求 華航2月增班兩岸、香港及洛杉磯

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航因應最新防疫措施及旅運需求，積極布局區域及長程航網，2月起增班兩岸、香港及洛杉磯。記者黃仲明／攝影
華航因應最新防疫措施及旅運需求，積極布局區域及長程航網，2月起增班兩岸、香港及洛杉磯。記者黃仲明／攝影

因應最新防疫措施及旅運需求，華航積極布局區域及長程航網，兩岸航線上海、北京、廈門陸續增班，其中台灣往返上海每周將達 15 班；北美的洛杉磯已天天飛航， 2 月起再增為每周 11 班。華航表示，將全面畫各航線增班，提供旅客最綿密的航班選擇。

華航指出，桃園-上海（浦東）航線自1月26日起增為每日1班，1月27日至2月5日間的春節疏運高峰，更特別增至每日2班，方便台商返回工作崗位；1月28日起復飛每周2班高雄-上海（浦東），2月起新增每周6班松山-上海（浦東）。

2月起桃園-北京航線增至每周2班；桃園-廈門航線增為每周6班、3月起再增至每日1班；目前每周1班的高雄-廈門，也將自3月起增至每週3班。另外桃園-香港航線2月6日起增為至少每日4班，3月起至少每日5班；高雄-香港3月1日起恢復每日一班。

北美航線部分，2月起晚上出發的桃園-洛杉磯CI-008航班增至每天飛航，下午啟程的桃園-洛杉磯CI-006則為每周一、三、四、日飛航，搭配安大略每周4班，總計每周提供15班台灣飛往加州大洛杉磯地區，便利探親、洽公、或留學的旅客往返台美兩地。

區域航線包括1月17日起桃園-琉球增至每日1班，1月19日復飛每周4班桃園-高松，1月20日開航桃園-清邁，提供每周4班載客服務；另外高雄出發航班除復飛上海（浦東)）及增班廈門，農曆春節期間也擴大其他航點班次，高雄-東京增至每日1班，高雄-曼谷飛航每周4班，高雄-大阪每周6班，高雄-首爾仁川每周5班，提供南部旅客更便捷的航點選擇。

桃園 航線 上海

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