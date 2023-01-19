BLVCK創辦人首抵台親曝光「Fortnite要塞英雄」、「藍色小精靈」聯名闇黑款

以闇黑風格受到消費者青睞的網紅品牌BLVCK創辦人兼設計師Julian首度來台，除了巡視全球首間旗艦店之外，還同步揭曉了各項聯名計畫。包括與擁有3.5億玩家的電玩「Fortnite要塞英雄」、經典動畫「藍色小精靈」等單位合作，推出了包括服飾和配件等產品，引起討論。

將所有常見的流行文化都以闇黑風格呈現，讓BLVCK先在網路上爆紅，而台灣代理商相中其商機無限，旋即與創辦人Julian洽談，並在台北開了全球首家實體門市。由於疫情緣故，當時品牌首店開幕時，Julian並未能親自抵台參與，然而隨著疫情趨緩，因此在日前才初次造訪台北。因此Julian此行除了拜訪BLVCK的三家實體據點之外，並揭曉與人氣電玩「Fortnite要塞英雄」、經典動畫「藍色小精靈」等聯名商品的細節。

網紅品牌BLVCK與電玩Fortnite要塞英雄推出聯名系列服飾。圖／BLVCK提供

不僅如此，藉由台灣代理商的牽線，BLVCK更與永豐銀行的數位帳戶產品「DAWHO」跨界，推出悠遊卡，讓用戶們在通勤、日常生活中也能輕鬆當個時髦達人。由於BLVCK並不把自己當作時裝品牌，而是聚焦生活風格，因此從品牌創立開始，就陸續提供了居家裝飾系列產品，正因為對生活的品味，讓Julian與媒體聚會時亦透露，目前正在東南亞與旅宿業洽談合作，期待未來也會有一間闇黑風格的Villa誕生。

網紅品牌BLVCK新一季的居家系列。圖／BLVCK提供

同樣是主打闇黑風格，潮牌A Bathing Ape（BAPE®）則是再度與NEIGHBORHOOD®攜手，共創獨特日式街頭美學。聯名系列中的限量版棒球夾克採用黑色毛呢面料與白色皮革拼接打造，並裝飾了植絨徽章雕刻細節。而連帽上衣和長袖T恤則呈現NEIGHBORHOOD®和BAPE®諸多經典圖案，藉以致敬兩大品牌悠久歷史。值得一提的是，此次合作除了服飾與配件之外，由於NEIGHBORHOOD®創辦人瀧澤伸介的個人興趣，首度推出植物盆栽、圍裙、和手套等產品。

潮牌A Bathing Ape再度與NEIGHBORHOOD®攜手，共創獨特日式街頭美學。圖／I.T.提供

A Bathing Ape與NEIGHBORHOOD®聯名系列限量版棒球夾克，27,999元。圖／I.T.提供

A Bathing Ape與NEIGHBORHOOD®聯名系列地毯，4,799元。圖／I.T.提供

A Bathing Ape與NEIGHBORHOOD®聯名系列BAPE STA™鞋，9,999元。圖／I.T.提供

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