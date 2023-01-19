台中飯店推草莓季活動 酸甜草莓佳餚輪番上陣
現正進入草莓盛產季，台中星饗道國際自助餐即日起至2月底，推出36道草莓佳餚，美味料理輪番上陣，餐餐都有驚喜。台中日月千禧酒店也舉辦草莓季活動，1樓旅覓酒吧獻出一系列繽紛誘人、酸甜可口的甜點及特調，一次滿足民眾大啖草莓美味的渴望。
星饗道國際自助餐行政主廚林信安與主廚郭誌隆量身打造，將每顆飽滿草莓融入各式料理，36道美味佳餚輪番上陣，包括草莓手卷、莓醬櫻花麵、蜜汁草莓烤麩、草莓卡士達比薩等。
另外，酥脆的炸雞，淋上爽口的酸莓醬汁，大口咬下，令人上癮；還有莓果日式章魚燒，口味也令人驚艷。浮誇的草莓料理，顆顆草莓飽滿酸甜誘人，料理更色彩粉嫩，大飽口福的同時，也有滿滿的視覺享受。
台中日月千禧酒店1樓旅覓酒吧即日起至2月28日也推出草莓季活動，選用台灣本地草莓，點心坊團隊巧心設計，「草莓杏仁派」派皮用千層酥手法呈現，內餡結合覆盆子與杏仁，入口香酥、風味宜人，特別是擺上滿滿的鮮草莓，吸睛效果十足。「草莓凍乳酪蛋糕」以巴瑞脆片為底疊上乳酪慕斯、滿版的鮮草莓後，再注入草莓果凍，綿密、Q彈交錯的口感，征服民眾味蕾。
此外，「草莓麵包」以酥鬆爽口的丹麥麵包搭配由覆盆子醬、卡士達以及核桃特製的內餡，表層並妝點上鮮草莓，為美味加分；「草莓檸檬泡芙塔」巧搭檸檬塔、卡士達泡芙以及鮮草莓，口味層次豐富。
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