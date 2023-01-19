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新作法！穿鐵針注蛋液 這蔥肉餅挺新奇

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
陳偉志、王怡雅夫婦（右）和弟弟陳來鑫（左）共同創業多多蔥肉餅。記者李宗祐／攝影
陳偉志、王怡雅夫婦（右）和弟弟陳來鑫（左）共同創業多多蔥肉餅。記者李宗祐／攝影

看過穿鐵針、注射蛋汁的蔥肉餅嗎？嘉義市這家蔥肉餅，將在油鍋裡的蔥肉餅穿上2隻鐵針增加導熱，有別傳統做法將蛋汁打在針筒裡，隨著為蔥肉餅打針蛋汁也加在裡面，新奇有趣！業者陳偉志說，蛋會吸油，讓餡餅很油膩，直接將蛋注射在裡面可以避免傳統吸油的詬病，也不會破壞餅皮酥脆口感。不少來這裡的客人是等著讓蔥肉餅打針加蛋。

34歲陳偉志喜歡四處吃美食，原本從事餐飲業工作12年，和太太王怡雅商量找擔任廚師的弟弟陳來鑫一起創業，嘉義比較少業者賣蔥肉餅，從麵團、肉餡、油溫等自行摸索研發近1年，去年10月推出多多蔥肉餅開始營業，至今3個多月，大受好評。

陳偉志的蔥肉餅要求餅皮酥脆、餡料至少要占麵皮一半以上，要讓客人有滿足感，餡料以蔥、肉為主，簡單地以鹽、胡椒調味。

陳偉志說，傳統加蛋都會直接加在餡餅外面，但是蛋有吸油的特性，常常會讓餡餅非常油膩，而且蛋加在外面會破壞餅皮的酥脆口感，經過多次嘗試，突發奇想將蛋汁以針筒方式打入餡餅裡，然後以烤肉針穿過餡餅增加熱源，雖然會比較麻煩些，但相對讓消費者吃到健康營養的美食。

陳偉志表示，推出銅板美食，希望客人花費不多就可以吃到美食，所以即使近來蛋價上漲也不想讓客人減少享用美食的機會。

目前蔥肉餅有原味、加蛋2種，還有甜的口味，以紅豆與核桃作為內餡，做成長條形，以後還會陸續開發其他口味。

多多蔥肉餅營業地點在嘉義市區邊陲地帶北社尾，也會以參加市集的方式，讓外界知道這樣的美食。營業時間下午1時30分開始。

目前推出原味、加蛋、甜心餅等口味，以後陸續開發新品項。記者李宗祐／攝影
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穿鐵針、注射蛋注少見的蔥肉餅作法。記者李宗祐／攝影
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改良傳統作法，希望能異軍突起。記者李宗祐／攝影
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陳偉志 嘉義

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