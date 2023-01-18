影城復甦時間點 新光影城董座吳昕昌：還要再等2年

電影院在疫情三年間深受其害，可說是影城「慘」業。面對疫後復甦，影城老闆們被問到票房起色，皆口徑一致回答「沒那麼快」。新光影城董事長吳昕昌指出，2022年全台影城票房只有2019年的57%，如果2023年能恢復到2019年的75%就已經很不錯，可能要到2025年才能恢復疫情前正常水準。

去年有《捍衛戰士：獨行俠》、今年有《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》這兩部回憶殺大片，讓影城票房動了起來，「阿凡達：水之道」台灣票房累計至今也近6億。

影城競爭激烈，為了差異化求生，不只在硬體資源投資升級，現在影城不止播放電影，現在脫口秀也走進電影院另起舞台。吳昕昌認為，影城追求滿座率，疫情影響加上影音串流平台成為不少人的觀影習慣，影城不得不想辦法把座位填滿，不能只靠電影，Talk Show或其他形式的場地需求，都是可思考的方向。

吳昕昌指出，今年片源正常、好片也不少，像是下半年好萊塢大片蠻多的，預計有《玩命關頭10》、《變形金剛6》、《沙丘2》等商業大片準備上映。

吳昕昌同時也是SKM Park Outlets高雄草衙副董事長，2022年SKM Park Outlets業績近30億，較改裝前成長60%以上，是全台成長力最高的商場。吳昕昌表示，SKM Park Outlets現在持續導入新品牌，今年業績以40億為目標。 「阿凡達：水之道」上映後台灣票房累計至今近6億。圖／摘自新光影城粉絲團

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