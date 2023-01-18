台北101「LINE FRIENDS WORLD」展 超萌必拍打卡點亮相
台北101首度結合韓國LINE FRIENDS明星，推出「LINE FRIENDS WORLD」特展，在台北101打造13處拍照打卡點，展期自1/19至2/20，LINE FRIENDS明星們的可愛萌樣今日搶先亮相，看看他們會在台北101的哪些地方現身吧。
台北101「LINE FRIENDS WORLD」特展結合高樓場域特色，從B1到101樓共設計13處打卡點，LINE FRIENDS粉絲可一一蒐集，拍出討喜萌照。
首先絕對必拍的是4米高的「巨型熊大」現身在台北101購物中心松智路大門口，坐在禮物盒裡的熊大超萌模樣吸引眾人目光。另外，進入館內還有一系列樂園情境，像是旋轉木馬音樂盒、立體爆米花桶、熱氣球等，吸引逛街者停留一路美拍。
走出101捷運站通往鼎泰豐的出入口，階梯上也布滿LINE FRIENDS圖騰。另外，還有高空版展區，位於89樓觀景台分別有無限天空鏡面區、彩虹霓虹區有熊大、兔兔的霓虹版，眾多LINE FRIENDS minini好友們等著民眾捕捉合影。
「LINE FRIENDS WORLD」展可於Stage101或LINE禮物線上購票，或於現場購票。當中套票（800元）除了含觀景台門票，另有專屬限定商品與kafeD限定餐點優惠券與快閃店商品9折優惠券。
【台北101購物中心春節營業時間】
小年夜(1/20)11:00-22:00
除夕(1/21)11:00-18:00
初一至初八(1/22-1/29)11:00-22:00
【觀景台營業時間】
除夕(1/21)11:00-18:00(最後售票時間17:15)
全年不分平假日營業時間11:00~21:00(最後售票20:15)
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