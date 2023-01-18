TOD'S 23秋冬男裝秀 低調勾勒義式群像

風格是如何形成的？風格總在日常生活中，從輪廓與細節點滴積累、匯流成形。TOD’S甫發表了23秋冬男裝系列，透過模特兒的靜態演示，藉由新款麂皮後背包、亮面皮革長褲、暖色調，呈現「義式群像（The Italian Potrait）」的風格剪影。

在同步釋出的影片中讓人發現：本季的故事由米蘭的Villa Necchi別墅開展，一群朋友們相聚、分享、聆聽、欣賞，在揉合傳統古典和現代風格的環境中，他們舉止優雅，愜意而不炫耀，真切感受生活的曠味與喜悅。

本季Ready to Wear中，手工製作的TOD’S Pash夾克是主打亮點單品，工匠運用皮面刷紋以凸顯皮革質感，再藉由拋光的特殊塗層賦予了夾克立體感；經典的W.G鞋履動靜皆宜，讓人悠遊於室內的木質地板、長沙發，又或城市中的不同角落。結合品牌首字母T、具有半獅頭的奢華Logo，低調現身於鞋履皮革接縫處、或皮帶扣頭上。

精確來說，回歸實用本質、但不忘奢華的姿態貫穿整季，並具現於一款咖啡色麂皮雙肩後背包上：更多的口袋兼具收納機能性，但抽繩與尼龍卻又削去了包款重量。另一只全新墨綠色的T Timeless手拿包則是系列首見設計：品牌首字母的T扣頭具有視覺聚焦的幾何之美，並有宛如風琴夾的結構設計，包款可手持、可肩背，在前進或暫停的一瞬，讓人體驗義式生活的機動或自由感受。 上下雙開式拉鍊的短版條紋運動外套，讓都會風格兼容於運動。圖／TOD'S提供 TOD'S 23秋冬男裝在米蘭的Villa Necchi別墅靜態展示，並以「義式群像（The Italian Portrait）」為本季主題。圖／翻攝自 IG @ tods 新加坡男演員Desmon Tan陳泂江，出席了本次TOD'S 23秋冬男裝發表。圖／TOD'S提供 墨綠色的T Timeless手拿包款，帶來男性外出時的實用風格配件。圖／TOD'S提供 麂皮外套、皮革長褲，讓日常低調而奢華。圖／TOD'S提供（合成圖） 本季注目單品之一：使用麂皮的雙肩後背包，溫暖的咖啡色麂皮並具有大容量的多口袋設計。圖／TOD‘S提供

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