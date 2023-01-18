台北101購物中心2022業績逾180億 重返北台灣單店第一

國際精品這三年在台灣成長力道強悍，精品集團紛紛加碼投資台灣，各大商場精品改裝升級規格大比拚，像是台北101啟動10年來最大改裝，四樓國際精品Cartier、Burberry、Louis Vuitton、Dior陸續開出規格超越以往的旗艦大店，而台北101也受到國際精品猛爆的買氣、改裝效益等因素激勵，2022年營業額大穫豐收，台北101總經理朱麗文表示，去年全館營業額已超越180億元，重返北台灣百貨單店第一、全台第三位置。

台北101購物中心2022年全館業績超越180億元，呈現雙位數成長，在全台百貨排名第三，僅次於台中新光三越的245億、台中大遠百的202億元。今年下半年還有Gucci全新旗艦店登場與其他新品牌進駐，將為2023年再帶進成長動力。

台北101購物中心今年一開始即聲量不斷，接連有LV、Dior全新旗艦店見客，還有人氣韓星特別站台，博得許多話題與版面。而一線國際精品群聚的四樓在四大精品接連改裝後，也帶動業績猛爆成長，對比去年同期有近倍數成長。而Gucci也將擴大改裝，全新店型將在今年下半年呈現。精品陣容完整的台北101，珠寶鐘表業績占比超過4成、時尚精品超過2成，等於整體精品業績貢獻就超過6成，比重較往年再增加。

「經營主顧客」是國際精品的共同策略，舉例來說，搶手新貨或熱門款一定是優先保留給VIP購買，非主顧客想買恐怕還會得到銷售員一句「抱歉，這款缺貨中」。LV、Dior在台北101開幕分別邀來韓星丁海寅與朱智勳，品牌也會另闢空間讓VIP與韓星互動、拍照，甚至舉辦晚宴招待，種種VIP獨享的優先特權，都是讓貴客們心甘情願掏錢買單的寵客術。 台北101購物中心全新LV旗艦店。記者江佩君／攝影 台北101購物中心全新Dior旗艦店。圖／台北101提供 台北101購物中心Gucci擴大店型全新旗艦店預計下半年登場。記者江佩君／攝影

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