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重溯永恆之美！萊珀妮與藝術家以冰川為靈感打造藝術品

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
LA PRAIRIE萊珀妮鉑金臻稀系列，重溯永恆之美。圖／萊珀妮提供
LA PRAIRIE萊珀妮鉑金臻稀系列，重溯永恆之美。圖／萊珀妮提供

科學與環保是否能並存，這議題在現今世代已成為大家最爭論的一個議題焦點。瑞士藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry與頂級保養品牌LA PRAIRIE萊珀妮創辦人保羅‧尼翰博士，合作並贊助冰川保護的科學研究，以科學方式探索瑞士冰川，藝術家更以鏡頭記錄冰河覆蓋過程，而創作「Gravity Flow重力冰流」為冰川發聲，更以瑞士蘇黎世理工學院ETH冰川學家的數據資料為啟發。

藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry，經常使用攝影、雕塑致力探索大自然與人類間的聯繫關係，他也說道：「我的主要靈感源自於周遭的大自然景致，以及我們身在其中的生活環境。在我的每個作品之中，時間與空間的概念相當重要，我將自身作品視為是一種對於現實的非線性重新演繹。」也在冰川環保上為人類與自然盡一份心力。

「Gravity Flow Fragmented重力流‧支離」更躍登上海西岸藝術節，將時間的意義跟重要訊息，從瑞士傳遞至上海，更是呼籲自然環境的重要性，透過鏡頭重新反思「永恆之美」。與LA PRAIRIE萊珀妮合作，藝術家的整個創作與藝術雕塑品的製作與安裝，所產生的碳足跡皆以「碳中和」方式抵銷；運用全新媒介的藝術表現，展出五項雕塑作品，全由100%回收玻璃製作，將自然的感知、表現、互動刻畫在大家的眼前，隨著氣候暖化，人類對自然的影響軌跡，也正因為我們每一個人，迫切性的需要與時俱進去改善。

對應LA PRAIRIE萊珀妮，以重新反思「永恆之美」的概念，揉和保羅尼漢博士的賦活新生療法（cellular therapy）為啟發，融合「獨家植物萃取精華」與地表最珍稀的元素-「鉑金」，推出鉑金臻稀系列，成為延續創始人在賦活生命之源科學領域的美好傳承。

肌膚就如同冰川，會隨著時間的蛻變留下刻印，獨特的科技專注於隨著年齡增長而降低的肌膚再生能力。透過啟動肌膚的「鉑金再生循環」，促進肌膚賦活更新，逆轉老化跡象，如同冰川在當下讓大家明白環境處在一個退化的階段，要環境好轉化，除了透過思維轉化之外，更重要的是使之精進、蛻變、改善，對應肌膚即是恢復肌膚盎然的活力，並乘載著品牌的起源夢想「重溯永恆之美」。

藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry放置在瑞士地面上的「重力流‧支離」作品。圖／萊珀妮提供
藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry放置在瑞士地面上的「重力流‧支離」作品。圖／萊珀妮提供
藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry，放置在瑞士地面上的「重力流‧支離」作品。圖／萊珀妮提供
藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry，放置在瑞士地面上的「重力流‧支離」作品。圖／萊珀妮提供
Douglas Mandry在瑞士冰川中探勘，並發掘冰川的蛻變。圖／萊珀妮提供
Douglas Mandry在瑞士冰川中探勘，並發掘冰川的蛻變。圖／萊珀妮提供
LA PRAIRIE萊珀妮與藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry，在上海西岸藝術節雕塑展。圖／萊珀妮提供
LA PRAIRIE萊珀妮與藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry，在上海西岸藝術節雕塑展。圖／萊珀妮提供
藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry用攝影鏡頭與雕塑，探勘自然與人之間的關係。圖／萊珀妮提供
藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry用攝影鏡頭與雕塑，探勘自然與人之間的關係。圖／萊珀妮提供
藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry放置在瑞士地面上的「重力流‧支離」作品。圖／萊珀妮提供
藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry放置在瑞士地面上的「重力流‧支離」作品。圖／萊珀妮提供
Douglas Mandry在瑞士冰川中探勘，並發掘冰川的蛻變。圖／萊珀妮提供
Douglas Mandry在瑞士冰川中探勘，並發掘冰川的蛻變。圖／萊珀妮提供

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