重溯永恆之美！萊珀妮與藝術家以冰川為靈感打造藝術品

科學與環保是否能並存，這議題在現今世代已成為大家最爭論的一個議題焦點。瑞士藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry與頂級保養品牌LA PRAIRIE萊珀妮創辦人保羅‧尼翰博士，合作並贊助冰川保護的科學研究，以科學方式探索瑞士冰川，藝術家更以鏡頭記錄冰河覆蓋過程，而創作「Gravity Flow重力冰流」為冰川發聲，更以瑞士蘇黎世理工學院ETH冰川學家的數據資料為啟發。

藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry，經常使用攝影、雕塑致力探索大自然與人類間的聯繫關係，他也說道：「我的主要靈感源自於周遭的大自然景致，以及我們身在其中的生活環境。在我的每個作品之中，時間與空間的概念相當重要，我將自身作品視為是一種對於現實的非線性重新演繹。」也在冰川環保上為人類與自然盡一份心力。

「Gravity Flow Fragmented重力流‧支離」更躍登上海西岸藝術節，將時間的意義跟重要訊息，從瑞士傳遞至上海，更是呼籲自然環境的重要性，透過鏡頭重新反思「永恆之美」。與LA PRAIRIE萊珀妮合作，藝術家的整個創作與藝術雕塑品的製作與安裝，所產生的碳足跡皆以「碳中和」方式抵銷；運用全新媒介的藝術表現，展出五項雕塑作品，全由100%回收玻璃製作，將自然的感知、表現、互動刻畫在大家的眼前，隨著氣候暖化，人類對自然的影響軌跡，也正因為我們每一個人，迫切性的需要與時俱進去改善。

對應LA PRAIRIE萊珀妮，以重新反思「永恆之美」的概念，揉和保羅尼漢博士的賦活新生療法（cellular therapy）為啟發，融合「獨家植物萃取精華」與地表最珍稀的元素-「鉑金」，推出鉑金臻稀系列，成為延續創始人在賦活生命之源科學領域的美好傳承。

肌膚就如同冰川，會隨著時間的蛻變留下刻印，獨特的科技專注於隨著年齡增長而降低的肌膚再生能力。透過啟動肌膚的「鉑金再生循環」，促進肌膚賦活更新，逆轉老化跡象，如同冰川在當下讓大家明白環境處在一個退化的階段，要環境好轉化，除了透過思維轉化之外，更重要的是使之精進、蛻變、改善，對應肌膚即是恢復肌膚盎然的活力，並乘載著品牌的起源夢想「重溯永恆之美」。 藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry放置在瑞士地面上的「重力流‧支離」作品。圖／萊珀妮提供 藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry，放置在瑞士地面上的「重力流‧支離」作品。圖／萊珀妮提供 Douglas Mandry在瑞士冰川中探勘，並發掘冰川的蛻變。圖／萊珀妮提供 LA PRAIRIE萊珀妮與藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry，在上海西岸藝術節雕塑展。圖／萊珀妮提供 藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry用攝影鏡頭與雕塑，探勘自然與人之間的關係。圖／萊珀妮提供 藝術家道格拉斯·曼德里 Douglas Mandry放置在瑞士地面上的「重力流‧支離」作品。圖／萊珀妮提供 Douglas Mandry在瑞士冰川中探勘，並發掘冰川的蛻變。圖／萊珀妮提供

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