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雷達101旗艦店時髦開幕 久別重逢藍正龍笑稱「像回家」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
一如RADO不斷在陶瓷、風格上進行實驗，睽違9年與雷達再合作的藍正龍，也已從演員「升級」為人父、導演。圖／RADO提供
一如RADO不斷在陶瓷、風格上進行實驗，睽違9年與雷達再合作的藍正龍，也已從演員「升級」為人父、導演。圖／RADO提供

瑞士鐘表品牌雷達（RADO）今日為品牌台北101旗艦店正式開幕。除帶來同步全球最新設計語彙，更有專為台北101推出、獨賣的庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕表。今日活動不僅有品牌全球總裁Adrian Bosshard親臨台灣，男星藍正龍也到場剪綵，為全新店面與2023，熱鬧迎春。

睽違9年再與雷達合作的藍正龍已從昔日的演員轉型到墓後，近日並有「成功補習班」引起話題。他回憶起最早9年前曾與RADO合作，並表示全新RADO 101專賣店店裝讓他想起以前一人公寓的時髦生活、並笑稱「有家的感覺」，也由於新一年的來到，他並感性呼籲：「大家好好珍惜時間吧！好好做自己想做的事。」

由於今日亮點表款首推庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕表，在接受聯訪時RADO總裁Adrian Bosshard則表示，他並非限量的信徒，雖然限量表款的確受歡迎，而目前品牌共分運動（sport）、生活風格（lifestyle）、經典（classic）三大分類，最初1962年誕生、2019年重新問世的Captain Cook庫克船長系列確實在運動分類中佔有亮眼表現，但基於平衡的考量、未來每年僅會有2至3款的限量表，也讓本次的庫克船長鏤空限量潛水表、更顯珍貴。

庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕表，在全陶瓷旋轉表圈上採用黑色雷射蝕刻的陶瓷襯片，將粗獷、纖細巧妙融合，運用抗磁Nivachron™鈦合金游絲的Calibre R808自動上鍊機芯並經過5方位調校，同時表款並具有80小時動力儲存與300米防水性能，無論城市、郊外、水邊，輕鬆融入全方位生活型態。RADO為慶祝品牌專賣店正式開幕，自即日起至1月底，只要使用品牌官方Instagram指定濾鏡在台北101旗艦店內任一角落拍照，分享至個人社群並使用指定關鍵字，即可免費兌換101獨家限量手作窗貼乙份，數量有限、換完為止，詳情可洽RADO服務專線：02-2652-3688。

從1986年推出陶瓷表款的雷達，在2019年推出全新庫克船長系列，並在短短數年間成為品牌的明星級表款。圖／RADO提供
從1986年推出陶瓷表款的雷達，在2019年推出全新庫克船長系列，並在短短數年間成為品牌的明星級表款。圖／RADO提供
合約15坪的雷達台北101旗艦店空間，以金、銀雙色搭配鏡面，呈現出洗鍊、當代的設計感。圖／RADO提供
合約15坪的雷達台北101旗艦店空間，以金、銀雙色搭配鏡面，呈現出洗鍊、當代的設計感。圖／RADO提供
Captain Cook庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕表，限量1,962只，13萬6,100元。圖／RADO提供
Captain Cook庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕表，限量1,962只，13萬6,100元。圖／RADO提供
藍正龍今日現身RADO台北101旗艦店，並配戴上庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕表，展現了也紳士、也動感的多重魅力。圖／RADO提供
藍正龍今日現身RADO台北101旗艦店，並配戴上庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕表，展現了也紳士、也動感的多重魅力。圖／RADO提供
RADO最早於2013年進入台北101，並在10年後拿下黃金地段、信義環的一樓店面，展現強勢品牌力。圖／RADO提供
RADO最早於2013年進入台北101，並在10年後拿下黃金地段、信義環的一樓店面，展現強勢品牌力。圖／RADO提供
帶有弧度的藍寶石水晶玻璃底蓋，將能欣賞具鈦合金游絲的Calibre R808自動機械機芯。圖／RADO提供
帶有弧度的藍寶石水晶玻璃底蓋，將能欣賞具鈦合金游絲的Calibre R808自動機械機芯。圖／RADO提供
鏤空機芯與庫克船長充滿運動風格的調性，帶來纖細也動感的雙重感受。圖／RADO提供
鏤空機芯與庫克船長充滿運動風格的調性，帶來纖細也動感的雙重感受。圖／RADO提供
RADO全球品牌總裁Adrian Bosshard首度來台，並與媒體暢談他對限量、市場定位的全面觀察。圖／RADO提供
RADO全球品牌總裁Adrian Bosshard首度來台，並與媒體暢談他對限量、市場定位的全面觀察。圖／RADO提供

台北101 腕表

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