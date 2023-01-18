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BTS防彈少年團SUGA成VALENTINO大使 JIMIN飛巴黎賞DIOR

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BTS防彈少年團SUGA成為VALENTINO品牌大使，另一成員JIMIN為DIOR品牌大使。圖／VALENTINO、DIOR提供
BTS防彈少年團SUGA成為VALENTINO品牌大使，另一成員JIMIN為DIOR品牌大使。圖／VALENTINO、DIOR提供

DIOR日前無預警宣布韓團天團BTS防彈少年團成員JIMIN（朴智旻）出任DIOR品牌大使，今日一早，JIMIN就出現在首爾仁川機場，全身上下都是DIOR TEARS膠囊系列、拎著DIOR GALLOP橄欖綠肩背包，出發前往巴黎參加台灣時間1月20日（五）晚上10點舉辦的2023-2024冬季男裝系列發表會，屆時也將同步於線上轉播。

而另一服裝品牌VALENTINO也在今日宣佈同團好友SUGA（閔玧其），成為品牌大使。對品牌來說，SUGA的個性特質與過人的才華是體現品牌「DI.VAs」價值，「DI.VAs」的首位男裝系列人物就是七屆F1世界冠軍Sir Lewis Hamilton。SUGA在團為不僅負責饒河，也是團內重要的音樂創作者和製作人，他也曾以藝名「Agust D」推出個人專輯音樂。

DIOR品牌大使、BTS防彈少年團成員JIMIN今晨穿DIOR現身首爾機場。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使、BTS防彈少年團成員JIMIN今晨穿DIOR現身首爾機場。圖／DIOR提供
SUGA成為VALENTINO全球品牌大使。圖／VALENTINO提供
SUGA成為VALENTINO全球品牌大使。圖／VALENTINO提供
SUGA成為VALENTINO全球品牌大使。圖／VALENTINO提供
SUGA成為VALENTINO全球品牌大使。圖／VALENTINO提供
DIOR TEARS膠囊系列牛仔褲。圖／DIOR提供
DIOR TEARS膠囊系列牛仔褲。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使、BTS防彈少年團成員JIMIN今晨穿DIOR現身首爾機場。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使、BTS防彈少年團成員JIMIN今晨穿DIOR現身首爾機場。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使、BTS防彈少年團成員JIMIN今晨穿DIOR現身首爾機場。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使、BTS防彈少年團成員JIMIN今晨穿DIOR現身首爾機場。圖／DIOR提供
DIOR GALLOP橄欖綠肩背包。圖／DIOR提供
DIOR GALLOP橄欖綠肩背包。圖／DIOR提供
DIOR TEARS膠囊系列B33丹寧拼接休閒鞋。圖／DIOR提供
DIOR TEARS膠囊系列B33丹寧拼接休閒鞋。圖／DIOR提供
DIOR TEARS膠囊系列橄欖綠棒球夾克。圖／DIOR提供
DIOR TEARS膠囊系列橄欖綠棒球夾克。圖／DIOR提供
DIOR TEARS膠囊系列T恤。圖／DIOR提供
DIOR TEARS膠囊系列T恤。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使、BTS防彈少年團成員JIMIN今晨穿DIOR現身首爾機場。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使、BTS防彈少年團成員JIMIN今晨穿DIOR現身首爾機場。圖／DIOR提供
SUGA成為VALENTINO全球品牌大使。圖／VALENTINO提供
SUGA成為VALENTINO全球品牌大使。圖／VALENTINO提供

BTS 防彈少年團 Dior

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