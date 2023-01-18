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BTS防彈少年團SUGA成VALENTINO大使 JIMIN飛巴黎賞DIOR
DIOR日前無預警宣布韓團天團BTS防彈少年團成員JIMIN（朴智旻）出任DIOR品牌大使，今日一早，JIMIN就出現在首爾仁川機場，全身上下都是DIOR TEARS膠囊系列、拎著DIOR GALLOP橄欖綠肩背包，出發前往巴黎參加台灣時間1月20日（五）晚上10點舉辦的2023-2024冬季男裝系列發表會，屆時也將同步於線上轉播。
而另一服裝品牌VALENTINO也在今日宣佈同團好友SUGA（閔玧其），成為品牌大使。對品牌來說，SUGA的個性特質與過人的才華是體現品牌「DI.VAs」價值，「DI.VAs」的首位男裝系列人物就是七屆F1世界冠軍Sir Lewis Hamilton。SUGA在團為不僅負責饒河，也是團內重要的音樂創作者和製作人，他也曾以藝名「Agust D」推出個人專輯音樂。
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