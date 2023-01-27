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康康的「百味人生」 邀歌迷進場共享酸甜苦辣

聯合新聞網／ 聯合數位文創
1月11日11點11分舉行「2023康康百味人生百變康康演唱會售票記者會」。圖／聯合數位文創提供
1月11日11點11分舉行「2023康康百味人生百變康康演唱會售票記者會」。圖／聯合數位文創提供

康康（康晋榮）今年（2023）出道滿25年，送給自己也送給粉絲大禮，宣布5月27日於高雄流行音樂中心及6月3日於台北流行音樂中心舉辦「2023《百味人生》百變康康巡迴演唱會」，1月13日起可於 udn售票網購票。

總是給人諧星形象、被稱為「綜藝一哥」的康康表示，唱歌一直是自己喜歡的事，兩年多疫情攪亂大家生活，更領悟到「珍惜當下」，促成了這次辦演唱會的契機。這次演唱會與去年底剛發行的專輯同名為「百味人生」，是要向歌迷娓娓道來自己出道至今嚐遍酸甜苦辣，如今事業有成、家庭美滿，總算圓夢。

「2023《百味人生》百變康康巡迴演唱會」，除了將發揮「國台語雙聲道」演唱功力詮釋他的新歌及經典外，也將翻唱其他人專輯的好歌。主持、模仿、脫口秀都難不倒他的康康，誓言這次透過演唱會展現百變全才的舞台魅力。至於演唱會嘉賓將邀請誰，康康先保留伏筆先不公布，請歌迷朋友可以期待一下。

「2023《百味人生》百變康康巡迴演唱會」由聯合數位文創主辦，2023年5月27日於高雄流行音樂中心開唱，6月3日移師台北流行音樂中心。 udn售票網早鳥獨家開賣，購票享最低88折起。客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。

演唱會 高雄流行音樂中心 疫情

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