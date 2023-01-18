是國際級贈禮、也是傳家級收藏！台北101攜手雕塑大師朱銘 「瑞兔招福」紀念酒禮盒限量開賣

2023年農曆春節是台灣邊境解封後，迎來的第一個新年，不但帶動許多旅居海外的民眾返鄉過節，國內也因適度放寬戴口罩等防疫措施，讓今年親朋好友間歡喜團聚、相互拜訪的機會大增。新春期間的迎來送往當中，得體的伴手禮不可或缺，國際級購物中心台北101今年特別跨界攜手雕塑大師朱銘，推出以市場最高年份陳高裝瓶的「瑞兔招福」紀念酒禮盒，內含台北101紀念酒經典鳳翎紅瓶乙瓶、與朱銘美術館合作的不鏽鋼材質瑞兔文鎮乙只，限量僅1,000組，售價18,800元，是最能代表台灣的國際級贈禮首選。

紀念酒禮盒當中的「瑞兔招福」文鎮，是以藝術家朱銘發表於1990年的小品之作——《十二生肖——兔》等比例縮小精製。玉兔自古以來即為瑞獸，也是保護神，朱銘大刀闊斧的快刀技法，更將瑞兔迎風擺耳、揚眉吐氣的神態，表現得淋漓盡致；此次罕見地以等比例縮小的方式，將大師的創作精製成不鏽鋼材質的「瑞兔招福」文鎮，不但讓雕塑大師的作品，有機會納入尋常百姓家，更彰顯了送禮者祈願吉祥平安與幸福的心意，也讓大師之作成為生活場景中處處皆宜的舒心小品。

台北101紀念酒經典鳳翎紅瓶，精準地呈現出台北101不凡的建築氣勢。圖／台北101提供。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 台北101「瑞兔招福」紀念酒禮盒，限量僅1,000組，售價18,800元。圖／台北101提供

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在瓶身設計方面，台北101紀念酒經典鳳翎紅瓶以精湛的釉色窯燒技術，歷經兩次上色、三次燒窯等繁複工序，歷經重重困難與高達九成的失敗率，才得以精準地呈現出台北101不凡的建築氣勢，同時將象徵富貴的古銅錢、如意雲紋等吉祥圖騰，完美融入於瓶身設計當中，展現出獨特的藝術美感及唯我獨尊的典雅氣質。

紀念酒禮盒當中的「瑞兔招福」文鎮，是以藝術家朱銘發表於1990年的小品之作《十二生肖——兔》等比例縮小精製。

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瓶中酒體為1977年（民國66年）以固態發酵古法釀製的窖藏33年陳年高粱，酒精濃度59%，不但是目前市售最高年份陳高，也是台灣白酒行家視為最具投資價值的夢幻逸品。中式白酒權威小亨利（鄢繼強）老師指出：「中式白酒的價值，普遍被市場低估，這一批源自1977年馬祖窖藏高粱酒計畫的台北101紀念酒，一直儲存在酒甕中，直到2022年才裝瓶，直接保留了四十多年前的美好，增值潛力可期。」

中式白酒權威小亨利（鄢繼強）指出，馬祖高粱的複雜性高、層次感更好，在風味上具有優勢。記者李政龍／攝影

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一般民眾對金門高粱較為熟悉，但真正的藏家級老饕，卻往往更偏愛馬祖高粱。小亨利老師表示，馬祖位置偏北，氣候寒冷，再加上缺水、地表缺乏植物覆蓋，使得溫差變化大，夏天炎熱，冬季酷寒，「在這樣的氣候環境下，讓馬祖高粱的複雜性提高、層次感更好，調酒師在勾兌調合時，可以有更豐富的素材可以選擇，也造就出馬祖高粱在風味上的優勢。」

小亨利老師同時表示，馬祖高粱還有另外一項風土特色，就是帶有較高的酸度。「酸度較高有兩個好處，第一個好處是容易搭餐，因為酒中的酸度會促進唾液分泌；唾液一分泌，會讓你覺得更想吃菜、更想喝酒。」小亨利老師指出：「菜餚中的油脂，可以把酒的香氣留在舌頭上，讓酒的尾韻變長、變得更香；酒的香氣更可以把菜餚的香氣往上帶，讓菜品變得更好吃。所以酸度夠的酒，搭餐的效果會特別好。酸度較高的第二個好處，就是可以在味蕾上創造立體感，可以把所謂的味道變成立體的，產生一個架構。」小亨利老師笑著說：「所以當你在吃『梅干扣肉』的時候，會讓你感覺到，好像有一隻豬在舌頭上面跑。」是圍爐年菜最佳配酒。

台北101「瑞兔招福」紀念酒禮盒，不但是2023年最具代表性的國際級贈禮首選，更是增值潛力可期的傳家級收藏。圖／台北101提供

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台北101紀念酒香氣優雅細膩，喝起來甘醇可口、適口性佳，喝過以後齒頰生津、餘韻留香，搭配上來自雕塑大師朱銘的「瑞兔招福」文鎮，以及成功率僅一成、富含吉祥寓意的台北101紀念酒經典鳳翎紅瓶，使台北101「瑞兔招福」紀念酒禮盒，不但是2023年最具代表性的國際級贈禮首選，更是增值潛力可以期待的傳家級收藏。

立即珍藏：https://bit.ly/3GMXQhs，貴賓專線：(02)8101-9045 (周一至周五11:00-19:00)與台北101禮品店B1、5F、89F及台北101購物中心B1服務台展示中

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