全明星脫口秀「會演是英雄」下個月開演
去年大受歡迎的全明星脫口秀「會演是英雄」今年再度加碼演出，於今年二月開始在台北、台中、高雄展開第二次巡演，以新的演出型態及史無前例的題材讓觀眾敲碗加碼巡演，有興趣的觀眾把握機會購票。
喜劇鬼才唐從聖出道超過廿年，今年首度自編自導自演的全明星脫口秀「會演是英雄」可以說是他的劇場代表作，去年接受電台訪問時唐從聖表示「生活當中許多成功人士都是英雄，關鍵在於『會演』，不管是夫妻、兒女、員工等等，都是發自內心地扮演好各種面向的角色，進而歸納出生活當中的『表演竅訣』，用幽默的方式分享人與人的相處之道。」而四位演員各自代表不同的領域，曾國城代表「綜藝」、林美秀代表「演員」及「廣告」、鄭茵聲代表「網路」，唐從聖則代表「劇場」，集結四種不同熱愛表演的面向，即興演出更激發了四位演員的表演天分，保證精彩可期。
由聯合數位文創、菊子娛樂、刺點創作工坊聯合推出的「會演是英雄」，於明年二月至四月在國家戲劇院、台中屯區藝文中心演出，最低優惠八六折，購票請上 udn售票網，客服專線（02-26491688，週一至五 9:00-17:00）。
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