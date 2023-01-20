兔年連假看潮鞋特展！新春好禮拿不完

由倫敦設計博物館策劃，全球規模最大的《潮鞋特展》在中正紀念堂盛大展出中，展內分為兩大主題，透過300雙不同時代的夢幻潮鞋，帶領觀眾去認識運動鞋文化的發展和歷程，以及探索未來鞋子的材質和設計方向，來到展場你可以看到除了精彩的NBA球星親穿戰靴，還有山本耀司、Virgil Abloh等知名設計師聯名潮鞋，以及喚起許多人青春熱血回憶的 Slamdunk x Jordan6灌籃高手聯名鞋。

不用是鞋迷也看得懂，來到展場你可能會看到你我學生時期的回憶，也可能是近代最夯、難得一見的夢幻潮鞋，不管你是平常有在收集潮鞋，或者是對潮鞋完全一竅不通但想進入潮鞋的世界，來到這個展你都可以獲得不一樣的心得。

新春連假來逛潮鞋特展，好禮兔不完，從現在起至1/29止，活動好禮一：每日中午12點前至現場票亭購票享350元優惠；活動好禮二：來現場票亭購票買就送DOHO「EZ擦白」鞋面隨手清潔片；活動好禮三：展覽現場票亭3人購票加碼送DOHO德系工藝頂級防水噴霧；活動好禮四：展覽現場票亭4人購票加碼送Sneaker Mob 透明磁吸側開鞋盒。對潮鞋有興趣的朋友們，趕快揪上好友們春節連假一起去看展！

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