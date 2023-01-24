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過年觀展人潮不斷！「咒術迴戰展」台北華山盛大展出中

聯合新聞網／ 聯合數位文創
觀展人潮眾多，粉絲近距離觀賞動畫原畫、設定稿。/圖 聯合數位文創
觀展人潮眾多，粉絲近距離觀賞動畫原畫、設定稿。/圖 聯合數位文創

由聯合數位文創主辦，日本版權方與羚邦集團官方授權的「咒術迴戰展」，目前於台北華山盛大展出中，現場集結上百件日本展品，首度於台灣展出。許多咒術粉也趁著過年走春期間前來觀展，用大受好評的「咒術迴戰展」拉開新年的序幕。

本次展覽內容以動畫第一季「呪胎戴天」、「幼魚と逆罰」、「京都姉妹校交流会」、「起首雷同」四大篇章為主，近四百件動畫原畫、設定資料與幕後動畫製作內容，不僅可以一窺席捲全球的超人氣作品「咒術迴戰」動畫幕後製作過程，粉絲也可以從導演、幕後製作人員的訪談中，瞭解劇情與畫面安排、角色設計的緣由。

等身角色模型-五條悟。 /圖 聯合數位文創
等身角色模型-五條悟。 /圖 聯合數位文創

「咒術迴戰」動畫最讓粉絲驚嘆的部分，包含大量打鬥與特效經典名場面，這次展覽特別打造巨型投影設備，搭配上熱血的背景音樂，讓民眾視、聽覺皆能完全沉浸在動畫精緻的打鬥畫面之中。此外，除了日本展出的內容外，這次官方更推出多項台灣限定場景還原區，包含第一集開場的「虎杖執行死刑房間」；有咒骸娃娃相伴的「咒力修行室」以及爆笑熱血的「咒術甲子園」。而此次展覽最讓粉絲暴動的部分，便是虎杖悠仁、五條悟以及兩面宿儺三大人氣角色的等身模型，除了可以近距離合影之外，模型周邊同步設計了動態光影特效，生動的視覺設計讓模型栩栩如生，也更加烘托三位角色的強大氣場。

入場特典學生證。/圖 聯合數位文創
入場特典學生證。/圖 聯合數位文創

比照日本展的形式，此次展覽購票入場也會贈送展覽限定的隨機角色學生證給粉絲蒐集，咒術迷絕對不能錯過。而這次展覽活動期間購票入展的民眾，還可以抽日本大阪來回機票，相關抽獎活動請至展覽活動官網查詢。喜歡咒術迴戰的粉絲，趕緊趁過年期間來台北華山「咒術迴戰展」，一起領域展開！

「咒術迴戰展」

時間：2022年12月30日~2023年4月5日

地點：台北華山1914文創園區（東2Ａ、東2B館）

購票連結： https://bit.ly/3s1LVFE

咒術迴戰 動畫 日本

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