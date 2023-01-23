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三月北流新登場！ 跨世代重量級卡司齊聚 傳承張雨生音樂魅力

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／臺北流行音樂中心提供
圖／臺北流行音樂中心提供

2022年為張雨生逝世25週年，北流特別舉辦《想你到月球｜張雨生特展》，自11月中開展以來受到廣大迴響。為延續特展帶給樂迷的感動，北流將舉辦《我期待 張雨生演唱會 致敬25》，邀請不同世代音樂人齊聚一堂熱烈開唱！

演唱會陣容堅強，由北流董事長黃韻玲擔任音樂總監，攜手學生時期曾與張雨生組團玩音樂的陳子鴻&政大YEAH樂團、陶晶瑩，並邀請曾與張雨生一起打造音樂劇《吻我吧娜娜》的梁志民導演，共同作為資深世代代表；另邀請於特展中翻唱改編張雨生經典歌曲的五組知名音樂人，包括陳綺貞、韋禮安、9ｍ88、夜貓組、告五人共襄盛舉；而曾入圍金曲獎最佳樂團的TRASH、剛宣布新團名的夯團U:NUS、人氣搖滾樂團小男孩樂團，也將改編張雨生經典歌曲，眾人齊向永遠的「音樂魔術師」致敬！

《我期待 張雨生演唱會 致敬25》

演出時間：2023/3/11（六）1930、2023/3/12（日）1630

演出地點：臺北流行音樂中心表演廳

售票系統：ibon售票系統

啟售日期：［beanfun!優先購］2023/1/6（五）下午1點至晚上9點

　　　　 ［正式啟售］2023/1/9（一）中午12點

聯合主辦：臺北流行音樂中心、聯廣傳播集團、時藝多媒體、宜辰整合行銷

贊助單位：Gamania、BISCUIT、iRent

樂團 演唱會

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