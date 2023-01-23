三月北流新登場！ 跨世代重量級卡司齊聚 傳承張雨生音樂魅力

2022年為張雨生逝世25週年，北流特別舉辦《想你到月球｜張雨生特展》，自11月中開展以來受到廣大迴響。為延續特展帶給樂迷的感動，北流今（3）日宣布，將舉辦《我期待 張雨生演唱會 致敬25》，邀請不同世代音樂人齊聚一堂熱烈開唱！

2023-01-23 09:00