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台中石岡鬱金香花節今開跑 三隻小兔糖果屋迎新春

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
石岡區情人木橋園區「石岡鬱金香花節」今登場，以三隻小兔糖果屋為主題，即日起至本月31日止，歡迎遊客來拍照打卡。圖／石岡區公所提供
石岡區情人木橋園區「石岡鬱金香花節」今登場，以三隻小兔糖果屋為主題，即日起至本月31日止，歡迎遊客來拍照打卡。圖／石岡區公所提供

為迎接新春兔年，石岡區公所在情人木橋園區結合兔年及童話故事，1.5萬株鬱金香打造LOVE CANDY TOO(兔)的甜蜜國度，以三隻小兔糖果屋為主題，有小朋友最愛的巧克力屋、代表石岡農特產的椪柑水果糖屋和希望台中和世界接軌的國際糖屋，「石岡鬱金香花節」即日起至本月31日止，歡迎遊客來拍照打卡。

石岡區公所區長劉素幸表示，今年石岡鬱金香花節結合兔年主題，以小兔三兄妹展示各自的糖果屋，有小朋友最愛的巧克力屋、代表石岡農特產的椪柑水果糖屋及希望台中和世界接軌的國際糖屋。

其中，三隻兔子代表現在、過去及未來，分別為大兔的巧克力糖為褐色，代表情人木橋與過去、二兔水果糖採用當季水果椪柑代表現代、三兔國際糖代表未來台中的期許。

「石岡鬱金香花節」現場可欣賞1.5萬株各色品種的鬱金香，有紅、粉紅、紅白、白色、黃色等繽紛的顏色相當吸睛，花卉展期即日起展至1月31日止。

石岡區公所表示，白天可以欣賞夢幻的鬱金香以及裝置藝術，夜間可以沿著情人木橋周圍的東豐綠廊，欣賞石岡花漾藝術燈，石岡情人橋無論白天、晚上，都適合民眾盡情漫步、拍照，春節來走春。

石岡區情人木橋園區「石岡鬱金香花節」今登場，以三隻小兔糖果屋為主題，即日起至本月31日止，歡迎遊客來拍照打卡。圖／石岡區公所提供
石岡區情人木橋園區「石岡鬱金香花節」今登場，以三隻小兔糖果屋為主題，即日起至本月31日止，歡迎遊客來拍照打卡。圖／石岡區公所提供
石岡區情人木橋園區「石岡鬱金香花節」今登場，以三隻小兔糖果屋為主題，即日起至本月31日止，歡迎遊客來拍照打卡。圖／石岡區公所提供
石岡區情人木橋園區「石岡鬱金香花節」今登場，以三隻小兔糖果屋為主題，即日起至本月31日止，歡迎遊客來拍照打卡。圖／石岡區公所提供
石岡區情人木橋園區「石岡鬱金香花節」今登場，以三隻小兔糖果屋為主題，即日起至本月31日止，歡迎遊客來拍照打卡。圖／石岡區公所提供
石岡區情人木橋園區「石岡鬱金香花節」今登場，以三隻小兔糖果屋為主題，即日起至本月31日止，歡迎遊客來拍照打卡。圖／石岡區公所提供
石岡區情人木橋園區「石岡鬱金香花節」今登場，以三隻小兔糖果屋為主題，即日起至本月31日止，歡迎遊客來拍照打卡。圖／石岡區公所提供
石岡區情人木橋園區「石岡鬱金香花節」今登場，以三隻小兔糖果屋為主題，即日起至本月31日止，歡迎遊客來拍照打卡。圖／石岡區公所提供
石岡區情人木橋園區「石岡鬱金香花節」今登場，以三隻小兔糖果屋為主題，即日起至本月31日止，歡迎遊客來拍照打卡。圖／石岡區公所提供
石岡區情人木橋園區「石岡鬱金香花節」今登場，以三隻小兔糖果屋為主題，即日起至本月31日止，歡迎遊客來拍照打卡。圖／石岡區公所提供
石岡區情人木橋園區「石岡鬱金香花節」今登場，以三隻小兔糖果屋為主題，即日起至本月31日止，歡迎遊客來拍照打卡。圖／石岡區公所提供
石岡區情人木橋園區「石岡鬱金香花節」今登場，以三隻小兔糖果屋為主題，即日起至本月31日止，歡迎遊客來拍照打卡。圖／石岡區公所提供
石岡區情人木橋園區「石岡鬱金香花節」今登場，以三隻小兔糖果屋為主題，即日起至本月31日止，歡迎遊客來拍照打卡。圖／石岡區公所提供
石岡區情人木橋園區「石岡鬱金香花節」今登場，以三隻小兔糖果屋為主題，即日起至本月31日止，歡迎遊客來拍照打卡。圖／石岡區公所提供

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