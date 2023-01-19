新春看好展！咒術迴戰、鬼太郎、潮鞋三展 過年限時優惠最划算

鬼太郎特展有趣的互動深受大小朋友喜愛，過年到鬼太郎神社抽籤祈福更不能錯過。圖／聯合數位文創提供

今年農曆春節長達10天，怎麼規劃出遊行程、怎麼樣玩得最精打細算是大家最在意的事。正在華山展出的咒術迴戰展、鬼太郎妖怪100物語特展，以及在中正紀念堂廣受設計、潮流領域民眾喜愛，來自英國倫敦設計博物館的潮鞋特展，都紛紛推出新春限時優惠，讓大家吃飽喝足之餘，也能以最優惠的價格來趟輕鬆的藝文之旅。

春節1/22-29期間，憑咒術迴戰展當日商店或票亭發票，即享抽紅包資格，獎項包含各式優惠，每日限量1000份；若你是日本妖怪鐵粉，到咒術、鬼太郎展覽現場票亭購買雙展全票，立即加贈潮鞋特展門票，等於只要660元就能把三展看好看滿，相當划算！

鬼太郎特展有趣的互動深受大小朋友喜愛，過年到鬼太郎神社抽籤祈福更不能錯過。圖／聯合數位文創提供

除此之外，潮鞋特展從1/17~29也祭出四項好禮，包括中午12點前購票優惠、滿足不同購票條件分別加碼贈送DOHO「 EZ擦白」鞋面隨手清潔片、DOHO 德系工藝頂級防水噴霧、Sneaker Mob 透明磁吸側開鞋盒等。咒術迴戰展則推出各項周邊商品超殺優惠，包括不限消費金額即可以99元加購指定商品；每日限量推出999元、699元及499元鴻兔大展新春福袋；1/22~1/25抱枕、玻璃吸管組等多種品項買一送一；1/26~1/29多項指定商品第二件五折。1/22-29鬼太郎特展商店也推出符合年味的趣味福袋活動。上述好康皆限時限量，想要搶購的粉絲們可得筆記好時間。

潮鞋特展展的不只是鞋，更點出各時代經典潮鞋出現的背後原因及意義。圖／聯合數位文創提供

除了線下優惠， udnFunLife官方LINE@ 也推出線上好康，1/19-25獻上「 揚眉兔氣新年好 」抽獎活動，不僅準備了多項好禮回饋粉絲，更包括咒術迴戰展、鬼太郎妖怪100物語特展、潮鞋特展驚喜折扣，還有LINE TV 30天免費觀看資格等。

想要趁過年撿好康的朋友們，請隨時注意咒術迴戰展、鬼太郎特展、潮鞋特展三展官方粉絲團及加入 udnFunLife官方LINE@ 掌握最新消息。

「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展

▍展覽日期：2022/12/31~2023/4/5 ※1/21除夕休館

▍展覽地點：華山1914文創園區 西1、西2館

▍營業時間：每日10:00-18:00（最後入場及售票時間為17:30）

▍展覽粉團： https://www.facebook.com/2022GeGeGeYokaistory

咒術迴戰展

▍展覽日期：2022/12/30-2023/4/5 ※1/21除夕休館

▍展覽地點：華山1914文創園區 東2A、2B館

▍營業時間：每日10:00-18:00（最後入場及售票時間為17:30）

▍展覽粉團： https://www.facebook.com/animejujutsuten2022

一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展

▍展覽日期：2022/12/22-2023/3/5 ※1/21除夕、1/22初一、2/28休館

▍展覽地點：中正紀念堂 2、3展廳

▍營業時間：每日10:00-18:00（最後入場及售票時間為17:30）

▍展出內容：依台北實際展出為主

▍展覽粉團： https://www.facebook.com/SneakersUnboxed

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