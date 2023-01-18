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舒淇再現絕技「背影殺」！媚惑演繹寶格麗最新蛇形珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全新形象廣告延續「Unexpected Wonders」主題，由舒淇詮釋演繹寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／寶格麗提供
全新形象廣告延續「Unexpected Wonders」主題，由舒淇詮釋演繹寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／寶格麗提供

為靈感的Serpenti系列珠寶，是義大利品牌寶格麗（BVLGARI）的代表作，今年歡慶75週年。2023年初，寶格麗攜手品牌代言人舒淇演繹全新的形象廣告，延續「Unexpected Wonders」主題，舒淇以一身簡約典雅的黑色禮服汗讓人難以移開視線的個人魅力，詮釋演繹寶格麗Serpenti系列珠寶。只見她悠然漫步於落地窗前，伸手開啟充滿生機的景緻，即使背影也流露從容率真的迷人風采。

事實上，蛇在埃及、希臘等古老文明中就被視為生命的象徵。寶格麗Serpenti系列誕生於上世紀40年代，從蜿蜒神秘的靈蛇意象中汲取靈感，將古埃及文化中象徵力量與智慧的圖騰打造為品牌最具辨識度的標誌之一。舒淇在形象廣告片中配戴的Serpenti系列珠寶，就是古老傳說中的「銜尾蛇」造型，逼真靈動的幾何鱗片折射奪目光華，也賦予配戴者大膽無畏的自信魅力。

寶格麗品牌代言人舒淇在全新形象廣告中演繹Serpenti系列珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人舒淇在全新形象廣告中演繹Serpenti系列珠寶。圖／寶格麗提供
Serpenti Spiga玫瑰金單圈半鑽腕表配孔雀石表盤，約159萬8,000元。圖／寶格麗提供
Serpenti Spiga玫瑰金單圈半鑽腕表配孔雀石表盤，約159萬8,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人舒淇在全新形象廣告中演繹Serpenti系列珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人舒淇在全新形象廣告中演繹Serpenti系列珠寶。圖／寶格麗提供
全新形象廣告延續「Unexpected Wonders」主題，由舒淇詮釋演繹寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／寶格麗提供
全新形象廣告延續「Unexpected Wonders」主題，由舒淇詮釋演繹寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／寶格麗提供
Serpenti Viper系列白K金單圈鑽石戒指，65萬7,000元。圖／寶格麗提供
Serpenti Viper系列白K金單圈鑽石戒指，65萬7,000元。圖／寶格麗提供
Serpenti系列頂級珍珠母貝與鑽石手環。圖／寶格麗提供
Serpenti系列頂級珍珠母貝與鑽石手環。圖／寶格麗提供
Serpenti系列白K金雙圈鑽石手環，依尺寸約168萬6,000元起至174萬5,000元左右。圖／寶格麗提供
Serpenti系列白K金雙圈鑽石手環，依尺寸約168萬6,000元起至174萬5,000元左右。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人舒淇在全新形象廣告中演繹Serpenti系列珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人舒淇在全新形象廣告中演繹Serpenti系列珠寶。圖／寶格麗提供
Serpenti Viper系列白K金鑽石項鍊，245萬5,000元。圖／寶格麗提供
Serpenti Viper系列白K金鑽石項鍊，245萬5,000元。圖／寶格麗提供
Serpenti系列頂級珍珠母貝與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
Serpenti系列頂級珍珠母貝與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
Serpenti玫瑰金密鑲鑽石戒指，35萬8,400元。圖／寶格麗提供
Serpenti玫瑰金密鑲鑽石戒指，35萬8,400元。圖／寶格麗提供
全新形象廣告延續「Unexpected Wonders」主題，由舒淇詮釋演繹寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／寶格麗提供
全新形象廣告延續「Unexpected Wonders」主題，由舒淇詮釋演繹寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／寶格麗提供

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