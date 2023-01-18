G-SHOCK新表重現礦物紋理 快來發現你的命定幸運石
今年是Casio旗下品牌G-SHOCK迎來40歲生日，因此陸續釋出了紀念新表，其一就是帶有閃耀外觀的Adventurer's Stone系列，利用了多款經典設計，並加上鍛造與IP鍍膜技術，重現礦物紋理，讓人忍不住多看幾眼！
G-SHOCK嶄新的Adventurer's Stone系列，採用5600與2100等款式的手表為基礎，一共推出6只設計。品牌以中古世紀冒險家用來指引旅途的礦石作為靈感，因此在表款外觀造型選擇三種擁有祝福寓意的礦石：太陽石、堇青石和方解石來創作，選用金屬為表殼並運用鍛造與IP鍍膜技術，將礦物透有質感和繽紛的光彩融入，營造出複雜多層次的色調。同時作為周年紀念的特殊限定系列表款，全系列背蓋皆刻有40周年紀念Logo，表帶扣環也雷射雕刻上4顆星星和SINCE 1983字樣，並附贈使用回收環保材料製成的「G」形特殊包裝。
而希奧朵拉（THEODORA’S）則是與電影公司華納兄弟聯手，以動畫《水行俠》水下世界作為靈感，首度推出潛水計時碼表。鏡面採用藍寶石水晶玻璃，並配備陶瓷旋轉表圈，全面提升防刮耐磨特性。外觀設計上，特別設計三叉戟指針；表盤則有為深藍色表款專屬設計的水波紋造型，搭配表冠上的水行俠經典Logo。底蓋也呼應指針，鐫刻了三叉戟圖騰及水行俠英文字，滿滿的細節絕對是粉絲必備。
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