粉紅泡泡滿滿 全家草莓優格冰淇淋夢幻登場 限時買1送1

上一檔畬室濃黑巧克力霜淇淋超熱賣提前斷貨，Fami!ce全家霜淇淋宣布再推出人見人誇可愛的「草莓優格霜淇淋」，以酸甜草莓滋味結合濃郁優格，甜中帶酸的清爽風味，配上粉粉嫩嫩的外觀，滿足每個人的少女心，搭配限量粉紅色脆皮餅皮，萌度破表，原價49元，新品嚐鮮價45元。迎接緊接而來的新年假期，全家更加碼推出線上、線下雙重優惠活動，自1月19日至1月23日使用全盈+PAY可享Fami!ce全家霜淇淋買1送1優惠；1月20日至1月22日會員App隨買跨店取也推出5支168元優惠。

每年冬天絕不能錯過的草莓季，這次新推出的「草莓優格霜淇淋」風味清爽，優格味明顯，吃起來有點像在喝草莓養樂多，喜歡酸甜味的人絕對可以輕鬆吃完一整支而不膩口。如果沒有特別喜愛草莓風味，也可以選擇與鮮奶搭配的綜合口味，搭配起來風味會變得較濃醇，更適合在冷冷的冬天吃，幸福感飆升。有了上一次秒斷貨的經驗，想要嚐鮮的民眾可得把握機會。

另外，即日起至2月14日推出草莓季預購活動，網羅各大烘焙甜點名店暢銷點心，像是法布甜100%草莓塔、麥麥先生啵啵草莓寶盒、連珍草莓戚風蛋糕，還有聖保羅、手信坊經典不敗的奶凍捲等人氣草莓甜點，皆可從全家FamiPort預購，共有近35項草莓系甜點供選擇，免排隊直接下訂送到家，還可搭配草莓預購集章趣活動，消費滿499元可獲得1章，集滿2章可回饋100元、5章回饋300元購物金，結帳使用全盈+PAY還可讓點數再翻倍，從過年萌到情人節，粉紅泡泡滿滿。 胖胖造型「草莓優格霜淇淋」萌度破表。記者黃筱晴／攝影 全家草莓優格霜淇淋酸甜上市，限時加碼買1送1優惠。記者黃筱晴／攝影 草莓季甜點同步登場，特別推薦法布甜100%草莓塔、麥麥先生啵啵草莓寶盒、連珍草莓戚風蛋糕，以及萬年不敗的草莓奶凍捲。圖／全家便利商店提供

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