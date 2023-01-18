「紅鼻子薯薯」逗趣！六福村再迎來星巴克、紅鼻子馬戲

新年新氣象，六福村主題遊樂園1月19日起將飄起咖啡香。六福村率北台灣遊樂園之先，引進由雀巢(Nestlé)與星巴克®(Starbucks®)合作結盟的星巴克咖啡服務(We Proudly Serve Starbucks™)，新春到六福村玩樂，就能在享受火山歷險、大怒神、笑傲飛鷹等必玩設施之後，啜飲一杯香醇的星巴克咖啡。

六福村遠近馳名的「一季一村」主題活動也推出新篇章，「2023紅鼻子馬戲」1月22日起奇幻盛宴將揭開序幕，各項雜耍特技、椅子疊羅漢、奇幻小丑踩高蹺，還有目眩神迷的高空特技演出，讓遊客捨不得眨眼。來到園區，當然還有非吃不可的紅鼻子薯薯、金磚吐司和起司炸雞，還有甜滋滋的繽紛吉拿棒，味蕾大滿足。迎接兔年，各式兔兔物件也登場，推薦必買混色髮箍、兔兔手套、翹耳帽，完全應景。

關西六福莊「非洲面具節」也自即起至2月28日熱鬧登場，可體驗最道地的非洲在地文化、欣賞非洲藝人表演樂舞、還有東非坦尚尼亞的藝術派TingaTinga藝術全新畫作賞析與烏干達表演家親授最道地擊鼓課程，感受民族音樂獨特魅力。 虎年即將告別喜迎兔年，六福村遠近馳名的「一季一村」主題活動推出新篇章，「2023紅鼻子馬戲」1月22日起揭開序幕。圖／六福旅遊集團提供 網友推薦園區非吃不可的紅鼻子薯薯。圖／六福旅遊集團提供 六福村除了各式玩樂與美食，也能啜飲一杯香醇的星巴克咖啡。圖／六福旅遊集團提供

商品推薦