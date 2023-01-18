快訊

農委會認定張善政服務計畫案侵權 將向宏碁追討計畫經費

印尼外海發生規模7.2地震！發布海嘯警報

特斯拉工程師吐實：「自駕」宣傳影片是演的 誤導消費者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「紅鼻子薯薯」逗趣！六福村再迎來星巴克、紅鼻子馬戲

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
關西六福莊「非洲面具節」即日起至2023年2月28日好評再現。圖／六福旅遊集團提供
關西六福莊「非洲面具節」即日起至2023年2月28日好評再現。圖／六福旅遊集團提供

新年新氣象，六福村主題遊樂園1月19日起將飄起咖啡香。六福村率北台灣遊樂園之先，引進由雀巢(Nestlé)與星巴克®(Starbucks®)合作結盟的星巴克咖啡服務(We Proudly Serve Starbucks™)，新春到六福村玩樂，就能在享受火山歷險、大怒神、笑傲飛鷹等必玩設施之後，啜飲一杯香醇的星巴克咖啡。

六福村遠近馳名的「一季一村」主題活動也推出新篇章，「2023紅鼻子馬戲」1月22日起奇幻盛宴將揭開序幕，各項雜耍特技、椅子疊羅漢、奇幻小丑踩高蹺，還有目眩神迷的高空特技演出，讓遊客捨不得眨眼。來到園區，當然還有非吃不可的紅鼻子薯薯、金磚吐司和起司炸雞，還有甜滋滋的繽紛吉拿棒，味蕾大滿足。迎接兔年，各式兔兔物件也登場，推薦必買混色髮箍、兔兔手套、翹耳帽，完全應景。

關西六福莊「非洲面具節」也自即起至2月28日熱鬧登場，可體驗最道地的非洲在地文化、欣賞非洲藝人表演樂舞、還有東非坦尚尼亞的藝術派TingaTinga藝術全新畫作賞析與烏干達表演家親授最道地擊鼓課程，感受民族音樂獨特魅力。

虎年即將告別喜迎兔年，六福村遠近馳名的「一季一村」主題活動推出新篇章，「2023紅鼻子馬戲」1月22日起揭開序幕。圖／六福旅遊集團提供
虎年即將告別喜迎兔年，六福村遠近馳名的「一季一村」主題活動推出新篇章，「2023紅鼻子馬戲」1月22日起揭開序幕。圖／六福旅遊集團提供
網友推薦園區非吃不可的紅鼻子薯薯。圖／六福旅遊集團提供
網友推薦園區非吃不可的紅鼻子薯薯。圖／六福旅遊集團提供
六福村除了各式玩樂與美食，也能啜飲一杯香醇的星巴克咖啡。圖／六福旅遊集團提供
六福村除了各式玩樂與美食，也能啜飲一杯香醇的星巴克咖啡。圖／六福旅遊集團提供

六福村 非洲 星巴克

延伸閱讀

「星巴克7大優惠」全攻略：買一送一、全品項第2杯半價統統有，外送買一送一喝到2月

阿里山鄉推樂野部落咖啡莊園旅遊 產業連結觀光

台南第一間「古蹟裡的星巴克」開幕 牆壁上還有滿滿驚喜

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、早上11點開始

相關新聞

台中人的回憶！半世紀老店「烤肉沙拉店」熄燈

青春的回憶又少一間！位於台中市中區，經營約50、60年歷史的「烤肉沙拉店」，近期傳出因經營者過世，店面無人接手，因此已經...

台中石岡鬱金香花節今開跑 三隻小兔糖果屋迎新春

為迎接新春兔年，石岡區公所在情人木橋園區結合兔年及童話故事，1.5萬株鬱金香打造LOVE CANDY TOO(兔)的甜蜜...

舒淇再現絕技「背影殺」！媚惑演繹寶格麗最新蛇形珠寶

以蛇為靈感的Serpenti系列珠寶，是義大利品牌寶格麗（BVLGARI）的代表作，今年歡慶75週年。2023年初，寶格...

G-SHOCK新表重現礦物紋理 快來發現你的命定幸運石

今年是Casio旗下品牌G-SHOCK迎來40歲生日，因此陸續釋出了紀念新表，其一就是帶有閃耀外觀的Adventurer...

粉紅泡泡滿滿 全家草莓優格冰淇淋夢幻登場 限時買1送1

上一檔畬室濃黑巧克力霜淇淋超熱賣提前斷貨，Fami!ce全家霜淇淋宣布再推出人見人誇可愛的「草莓優格霜淇淋」，以酸甜草莓...

台中LaLaport試營運第二天一樣人潮爆滿！「違規亂象頻傳」三井公關回應了

三井LaLaport購物中心今天在台中東區試營運第二天，開幕人潮眾多，不少民眾違規停車，雖然業者進行交管，也有大批警力指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。