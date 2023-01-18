慕軒飯店優惠快閃至2/28！住3贈1、房型升等+香檳盛典
農曆新年及228連續假期即將來臨，國泰飯店觀光事業旗下的慕軒飯店祭出多重會員好禮，即日起至至2/28，會員入住3晚再贈1晚、新會員也可免費獲得房型升等券。此外，為了讓入住慕軒飯店的會員可享用好酒，AMAZZING CLUB滿意客計畫與Moët & Chandon合作，打造全台唯一的專屬販賣機，即日起至2月底限時推出2大活動，包含「Mini Moët+BV沐浴組會員獨享價」及「Mini Moët加購價」。
位處台北市中心的慕軒飯店，館內著名的GUSTOSO義大利餐廳、URBAN331威士忌酒吧，開幕至今受到許多商務人士喜愛。迎接假期到來，慕軒飯店推出「2023 AMAZZING Flash快閃活動」，即日起至2/28於AMAZZING CLUB官網預訂慕軒飯店，憑會員身分入住累積3晚，即免費贈送1晚「經典客房雙人房」住宿券。此外，新會員入住亦可領取「房型升等券」。
另針對所有會員推出2023首波獻禮，1/20至2/5登入AMAZZING CLUB line@玩心理測驗抽獎，就有機會抽到房型升等券、餐飲折價券、點數好禮等。
此外，也與Moët & Chandon合作，結合品牌經典色打造華麗的販賣機，活動期間，會員可以1,800元購買一枚代幣，至館內Moët & Chandon販賣機購買價值2,500元的2瓶Mini Moët與BV沐浴組。2023年新春假期開始，凡於慕軒飯店館內餐廳(URBAN331及GUSTOSO)消費滿1,500元，也可以會員價800元加購Mini Moët。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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