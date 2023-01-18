拯救冬天乾癢肌！SABON推零起泡沐浴奶加碼茶香新品
許多人一到了冬天，肌膚就開始乾癢，抓到全身是傷痕，是由於氣溫驟降，加上氣候轉化的變化，許多人的肌膚比較脆弱，就變成了過敏性皮膚炎。所以在挑選沐浴產品就要選擇滋潤些的。香氛保養品牌SABON新推出「零起泡」的沐浴奶，用三款香氣征服大家的嗅覺感官。
SABON新推出的「茗金合歡」茶系列，在寒冷冬天與大家共存在溫暖滋潤的舒壓時光，茗金合歡茶系列，搜羅最美好的淡淡茶香，透過舒壓時刻，打造一座悠閒愜意的氛圍。
限量「茗金合歡系列」，是將綠茶揉碾著佛手柑、金合歡絨花，輔以小荳蔻和香草，交織出不同的茶香調性，添加在沐浴產品之中；沐浴保養中皆添加了白茶萃取精華、茶多酚，在冬天的敏弱肌當中，占有重要的一席之地，替肌膚形成健康的防衛。
除此之外，過去SABON熱賣的身體明星三部曲身體磨砂、乳液、沐浴油外，還推出了香水、沐浴球、薰香石、薰香組等。還有重新回歸的礦晶浴鹽，搭配著SABON訂製的金色小茶匙，即便只是放置在浴室中，也是一個精美的裝置。
冬天洗澡，就是要從溫和說起，針對敏感肌膚，SABON特別推出專屬的清潔沐浴產品，「溫和舒緩沐浴乳」，主要揉和燕麥奶、葵花油、甜杏仁油3種植萃成分，呈現乳白色的質地，不起泡，洗後肌膚不緊繃，打擊冬天帶來的乾癢不適，貼心小提醒，由於此沐浴產品不起泡，用量建議適中即可。
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