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全台首次迪士尼主題列車 「環島之星」4大亮點搶先看

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
最受大小朋友喜愛的氣球魔法師，為旅客現場折出各種迪士尼角色氣球。圖／易遊網提供
最受大小朋友喜愛的氣球魔法師，為旅客現場折出各種迪士尼角色氣球。圖／易遊網提供

即將邁入第15年的「環島之星」觀光列車，111~115年度的營運經營權，再次由易遊網旅行社取得，為迎接全新階段，臺鐵局與易遊網結合2023年迪士尼百年慶典，打造「環島之星夢想號─迪士尼主題列車」，同時呈現4大全新亮點特色，這也是全台首列迪士尼主題的觀光列車。

「環島之星」是唯一繞行全台的觀光列車，加上2人成行的銷售模式，有著說走就走的彈性特色，隨著國境大門重啟，也將迎接國際旅客。此次改造的最大亮點即是「首度採用金屬質感彩繪」，列車外觀採用迪士尼百年慶典的專屬圖稿進行設計，並且首度以太空銀的金屬色調為基底，搭配幻彩炫光的色彩背景，呈現具有光澤感的效果，營造滿滿未來感的特色風格。

亮點之二，是全台首列、集結10款迪士尼人氣角色打造的特色主題車廂。一次納入共10款迪士尼人氣角色，打造特色主題車廂，例如以「米奇與好朋友」為車廂主題，可透過角色露營、登山、野餐等等情境鋪陳，展現凹豆(outdoor)旅遊的探索精神；可盡情歡唱的卡拉OK車廂則是以「史迪奇」為主題，並運用臺灣夜市老街為場景，不僅可看到小籠包、珍珠奶茶、鳳梨酥等臺灣道地小吃元素，「史迪奇」更化身臭豆腐攤位老闆以及騎著摩托車的旅人，展現超接地氣的可愛模樣。

亮點之三，是旅客可尋找車廂隱藏的米奇頭，以及專屬紀念幣。共有12個米奇頭圖樣藏身在活動車廂、卡拉OK車廂以及吧檯車廂中，每節商務車廂還有隱藏彩蛋，旅客搭乘列車時可發揮尋寶精神，張大雙眼仔細尋找米奇的身影！此外，想要珍藏「環島之星夢想號」的專屬紀念，在東西幹線兩台列車上將各設置一台鑄幣機，共有8款迪士尼角色圖樣的紀念幣供旅客收藏（每台各4款）。

亮點四為全新推出的「體驗套票」及首度開賣「13小時環島套票」。除了保有原有的套裝行程外，此次更推出全新「體驗套票」，首波規劃18個指定段點，每日限量席位，包含單程乘車券、列車點心、飲品無限暢飲等服務，每人790元起。另外，針對想要體驗一日列車環島的鐵道迷們，更推出搭乘時數13小時的「台北→台北」限量環島套票，含全日餐點飲品和列車設施服務，並可獲得「一日列車環島紀念證書」，每人2,990元起。

「環島之星夢想號」將於1月19日起正式營運載客，首波預購已有破萬人次。列車每日東西雙向各一班、自台北站出發，全台停靠21個站點；即日起至2月28日，祭出歡慶首航限時優惠，有多項免費升等套房的優惠專案，再加碼發送最高現減1,888元折扣碼，相關資訊可查：www.ezTravel.com.tw。

「環島之星」結合迪士尼百年慶典主題，全新夢想號搶先暖慶。圖／易遊網提供
「環島之星」結合迪士尼百年慶典主題，全新夢想號搶先暖慶。圖／易遊網提供
吧檯車廂提供旅客飲品喝到飽服務，車上也會供應迪士尼包裝的點心。圖／易遊網提供
吧檯車廂提供旅客飲品喝到飽服務，車上也會供應迪士尼包裝的點心。圖／易遊網提供
「環島之星夢想號─迪士尼主題列車」，集結迪士尼10大人氣角色。圖／易遊網提供
「環島之星夢想號─迪士尼主題列車」，集結迪士尼10大人氣角色。圖／易遊網提供
提供旅客體驗手作DIY的活動車廂。圖／易遊網提供
提供旅客體驗手作DIY的活動車廂。圖／易遊網提供

觀光列車 環島 車廂

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