Cold Stone冰淇淋「第2杯50元」！開春連10天享半價
迎接新年到來，連鎖冰品「COLD STONE」新推出「相思蜜蕨」小倉紅豆冰淇淋、「千鹽萬語」沖繩島鹽冰淇淋，為消費者帶來不同的和風滋味。1月20日起，連續10天還有「冰淇淋第2杯半價」的限時優惠，開工日更是享「第2杯50元」，陪伴粉絲歡慶新年。
新推出的「相思蜜蕨」，選用日本北海道產大納言紅豆製成COLD STONE專屬小倉紅豆冰淇淋，再拌入小倉紅豆泥、淋上黑糖醬，最後擺上日式蕨餅，有著濃郁的紅豆滋味與黑糖甜香；「千鹽萬語」則是將沖繩島鹽融入冰淇淋，並拌入巧克力豆焦糖餅乾、淋上黑糖醬，最後擺上卡士達派，帶來視覺與味覺的滿足。兩款冰品每杯均為160元起，限時供應至2月23日。
1月20日至1月29日期間，於酷聖石冰淇淋直營門市點購中杯以上冰淇淋，即可享「第2杯半價」的限時優惠。另外為迎接開工日，1月30日開工當天，中杯以上含桶裝冰淇淋享「第2杯50元」，使用foodomo訂購同享優惠。另外針對7-ELEVEN複合店COLD STONE專區，1月20日至1月30日同享優惠，點購全品項冰淇淋享第二杯半價。
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