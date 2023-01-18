奧斯卡影帝與歐洲三金影后神仙卡司！卡地亞法坦大製作影片強勢回歸

卡地亞（CARTIER）的坦克（Tank）腕表在1917年面世以來，席捲全球、至今人氣不墜，並持續隨時代美學演進；1996年，金屬表鍊與表殼融合一起的法式坦克（Tank Française，簡稱法坦）誕生，散發簡約與精緻的法式美學氣韻。2023年，Tank Française再度進化，推出2種材質、3種尺寸等共7款全新作品，並邀來《阿拉丁》、《福爾摩斯》賣座大導演蓋瑞奇（Guy Ritchie），拍攝由奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）和法國傳奇女星凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）主演的1分鐘宣傳影片，捕捉充滿新浪潮電影風情的巴黎。

經過當代美學與配戴習慣重新演繹的Tank Française，在推出之際，把表殼化當作金屬表鍊的其中一個鍊節，讓兩者自然融合；2023年回歸之際，更進一步彰顯一體成型的鮮明設計，精鋼款提供大、中、小三種尺寸，其中大型款搭載自動上鍊機械機芯；黃K金款則備有中、小型兩種尺寸，同時分別提供鑲鑽與無鑽的選擇，為腕表極其連貫的流線型線條注入全新活力。

在卡地亞官網上線的全新影片，以充滿法國新浪潮電影的時代氣息，向自由創意致敬。一如大部分的新浪潮電影，該片以巴黎為「主角」，講述機緣巧合和陰差陽錯的命運邂逅、不同人之間命運交織的因果關聯。奧斯卡影帝雷米馬利克，和演出許多新浪潮名導作品而聲名大噪的傳奇影后凱薩琳丹妮芙，在亞歷山大三世橋（Alexandre III）上徜徉漫步，相遇於不同的年代。

短短一分鐘的影片中，更穿插丹妮芙在傑克德米（Jacques Demy）的《秋水伊人》（Parapluies de Cherbourg）、雷瑞瓦尼埃（Régis Wargnier）的《印度支那》（Indochine）及妮可賈西亞（Nicole Garcia）執導的《五克拉愛情》（Place Vendôme）中的經典角色形象，彷彿回顧了影后豐富又絢麗的時代代表作，並重新造訪了靈感創意奔騰的電影史黃金年代，更巧妙地將兩個人物、兩個大陸、兩個世代，因為對電影和法國文化共同的熱愛而緊密相聯。 Tank Française 黃K金腕表中型款，石英機芯，77萬5,000元。圖／卡地亞提供 Tank Française黃K金腕表小型款，石英機芯，66萬5,000元。圖／卡地亞提供 凱薩琳丹妮芙以妮可賈西亞（Nicole Garcia）執導的《五克拉愛情》（Place Vendôme）中的經典角色形象摘下威尼斯影展最佳女演員獎。圖／卡地亞提供 凱薩琳丹妮芙在雷瑞瓦尼埃（Régis Wargnier）執導的《印度支那》（Indochine）經典形象；凱薩琳丹妮芙因該片的演出獲法國凱薩獎影后並入圍角逐奧斯卡最佳女主角。圖／卡地亞提供 雷米馬利克與凱薩琳丹妮芙在此次Tank Française形象影片中首度共演。圖／卡地亞提供 凱薩琳丹妮芙在新浪潮導演傑克德米（Jacques Demy）的歌舞片《秋水伊人》（Parapluies de Cherbourg）中經典形象，這也是凱薩琳丹妮芙初出道時艷驚全球的成名作。圖／卡地亞提供 Tank Française黃K金鑲鑽腕表中型款，石英機芯，97萬5,000元。圖／卡地亞提供 Tank Française精鋼腕表大型款，自動上鍊機械機芯，17萬2,000元。圖／卡地亞提供 雷米馬利克在此次Tank Française形象影片中的演出片段。圖／卡地亞提供 雷米馬利克在此次Tank Française形象影片中的演出片段。圖／卡地亞提供 Tank Française精鋼腕表小型款，石英機芯，11萬元。圖／卡地亞提供 Tank Française黃K金鑲鑽腕表小型款，石英機芯，87萬5,000元。圖／卡地亞提供 雷米馬利克在此次Tank Française形象影片中的演出片段。圖／卡地亞提供

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