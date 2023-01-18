奧斯卡影帝與歐洲三金影后神仙卡司！卡地亞法坦大製作影片強勢回歸
卡地亞（CARTIER）的坦克（Tank）腕表在1917年面世以來，席捲全球、至今人氣不墜，並持續隨時代美學演進；1996年，金屬表鍊與表殼融合一起的法式坦克（Tank Française，簡稱法坦）誕生，散發簡約與精緻的法式美學氣韻。2023年，Tank Française再度進化，推出2種材質、3種尺寸等共7款全新作品，並邀來《阿拉丁》、《福爾摩斯》賣座大導演蓋瑞奇（Guy Ritchie），拍攝由奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）和法國傳奇女星凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）主演的1分鐘宣傳影片，捕捉充滿新浪潮電影風情的巴黎。
經過當代美學與配戴習慣重新演繹的Tank Française，在推出之際，把表殼化當作金屬表鍊的其中一個鍊節，讓兩者自然融合；2023年回歸之際，更進一步彰顯一體成型的鮮明設計，精鋼款提供大、中、小三種尺寸，其中大型款搭載自動上鍊機械機芯；黃K金款則備有中、小型兩種尺寸，同時分別提供鑲鑽與無鑽的選擇，為腕表極其連貫的流線型線條注入全新活力。
在卡地亞官網上線的全新影片，以充滿法國新浪潮電影的時代氣息，向自由創意致敬。一如大部分的新浪潮電影，該片以巴黎為「主角」，講述機緣巧合和陰差陽錯的命運邂逅、不同人之間命運交織的因果關聯。奧斯卡影帝雷米馬利克，和演出許多新浪潮名導作品而聲名大噪的傳奇影后凱薩琳丹妮芙，在亞歷山大三世橋（Alexandre III）上徜徉漫步，相遇於不同的年代。
短短一分鐘的影片中，更穿插丹妮芙在傑克德米（Jacques Demy）的《秋水伊人》（Parapluies de Cherbourg）、雷瑞瓦尼埃（Régis Wargnier）的《印度支那》（Indochine）及妮可賈西亞（Nicole Garcia）執導的《五克拉愛情》（Place Vendôme）中的經典角色形象，彷彿回顧了影后豐富又絢麗的時代代表作，並重新造訪了靈感創意奔騰的電影史黃金年代，更巧妙地將兩個人物、兩個大陸、兩個世代，因為對電影和法國文化共同的熱愛而緊密相聯。
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