你和超模Kendall Jenner之間只差了泰迪毛毛外套！療癒、保暖又能穿出性感魅力

你和超模Kendall Jenner之間的距離，只差了泰迪毛毛外套！知名瑜珈品牌ALO YOGA推出的泰迪熊仿羔羊經典外套讓人感受冬季溫暖氛圍亦兼具時髦性，連超模們也愛不釋手，台灣消費者更不用透過代購，直接到ASPORT就能打包帶走！

瑜珈品牌ALO YOGA的泰迪熊仿羔羊外套，翻領連帽式設計兼具實穿價值及造型巧思、中長版下收式廓型更可輕鬆修飾身形，無論是配搭Legging或休閒褲裝，都能輕鬆搭出時髦造型。因此讓超模Kendall Jenner一眼就愛上，而且透過她的詮釋，除了有視覺療癒之外，更帶出性感魅力。除了泰迪熊仿羔羊外套，這季的經典款飛行夾克也不容錯過，俐落剪裁與絨毛內裡帶來親膚感及打造溫暖穿著體驗，還提供限定摩卡棕色系，為沉悶冬日造型增添新意。

不只ALO YOGA的外套備受超模喜愛，ASPORT還引進了時尚名媛Olivia Palermo愛穿的洛杉磯運動品牌Athletic Propulsion Labs (APL) 限量新色鞋款，象徵新春開運的同時，仍能保有高質感品味。Athletic Propulsion Labs是玩轉運動鞋履的箇中高手，不同於多數運動品牌乏味的設計與配色，兼具機能與流線外型，向來為歐美時尚人士日常休閒穿搭及上健身房之間的首選。而ASPORT在這季帶來Streamline限量霓虹色與勃根地酒紅色，透過創新鞋面設計「AeroLux 」打造透氣且堅固的輕質編織物，採用超細纖維鞋舌飾邊改善氣流並減少阻力，在保有輕量化同時，更能提供運動所需的支撐性。

ALO YOGA仿羔羊泰迪熊白色外套7,880元。圖／ASPORT提供

ALO YOGA摩卡棕鋪棉飛行夾克9,480元。圖／ASPORT提供

APL Streamline勃根地酒紅色系列鞋13,280元。圖／ASPORT提供

APL Streamline霓虹色系列鞋13,280元。圖／ASPORT提供

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