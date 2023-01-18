KIRIN冰結宮城草莓、黑皮諾葡萄1/25 7-ELEVEN搶先上市

兔年迎來史上最長年假，是時候和好久不見的親朋好友歡聚，KIRIN獻上兩款冰結調酒——「宮城草莓」、「黑皮諾葡萄」，嚴選日本宮城縣「再來一個」草莓及世界七大品種之一的黑皮諾葡萄，搭配冰結獨家冰點凍結技術，保留水果完整香氣，預計1月25日搶先在7-ELEVEN上市，單罐售價52元，提供3件85折優惠，「宮城草莓」更加碼6件83折。2月起陸續在各大超市及量販店上架。

「冰結」自2001年發售，至今已超過20年，但依然保持著年輕、活潑的個性，每每推出令人為之驚艷的升級口味。台灣麒麟董事長上田隆史表示：「在這個台灣最重要的節慶——農曆新年，推出兩款限量冰結調酒，希望為過年喜慶的氛圍再添一抹甜蜜，此次推出的冰結『宮城草莓』、『黑皮諾葡萄』調酒，結合水果風味的鮮甜及純淨伏特加的醇厚，兼顧清甜爽口及大人口味，長輩和年輕人同聚圍爐，就用冰結點綴話語間的空隙，一起甜甜蜜蜜迎接兔年。」

此次冰結推出的兩款調酒，使用嚴選水果，搭配冰結獨家「冰點凍結」技術，將鮮搾的果汁冷凍後直送工廠，並自然解凍、不加水稀釋，以保留嚴選果實最美好的原汁原味。相較一般市售果汁採加熱濃縮，過程使水果的酵素、鮮味流失，還原果汁時也需要加水稀釋；冰結製成的「Straight果汁」，果實香氣及水嫩口感每一口都感受得到，與純淨伏特加完美調和，從打開罐子的瞬間，空氣中瞬間充滿果香馥郁，到進入口中感受的酸甜完美平衡，是冰結不容錯過的期間限定口味。

像是每年草莓季期間推出的限定款，今年選擇採用日本國產宮城草莓「もういっこ」（其意為「再來一個」），產地稀少且育種把關嚴謹，才能保持其果實飽滿碩大、顏色赤紅的特點，且其糖酸比優良，甜度與酸度恰到好處，酸甜清爽而不膩口註一，讓人不自覺想大喊「再來一個」。

另一款則是大人氣回歸的冰結調酒「黑皮諾葡萄」，使用世界七大葡萄品種之一的黑皮諾（Pinot Noir）葡萄，其皮薄果實小，不僅生長環境的條件要求高，難照顧的特性讓種植成本更高，目前世界上均價最高的葡萄酒即是使用黑皮諾葡萄釀造而成，是讓人又愛又恨的的嬌貴品種。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

KIRIN兩款冰結調酒——「宮城草莓」、「黑皮諾葡萄」甜蜜登場，1月25日起於各大通路陸續上架中。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 「KIRIN冰結調酒——黑皮諾葡萄」使用世界七大葡萄品種之一的黑皮諾葡萄，充滿奢華香甜的氣味。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 「KIRIN冰結調酒——宮城草莓」採用日本國產宮城「再來一個」草莓，酸甜清爽不膩口。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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