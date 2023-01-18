首見以台灣音樂為主題的國際音樂賽 灣聲祭30萬大獎

灣聲樂團第一屆國際音樂大賽-弦樂四重奏，7月將於台北登場。主辦單位灣聲樂團表示，這是全世界唯一一個以台灣音樂及台灣作曲家之內容作為比賽項目，由國際評審團以高額獎金網羅全世界的演奏家。總獎金126萬、最高獎金30萬。評審團由Patricia Shih、Nikita Pogrebno、曾耿元、梁建楓、鄭立彬、薛志璋、李宜錦、黃維明、吳庭毓、蘇顯達等國際知名演奏家、指揮家組成，將藉由三階段賽制及網路直播分享精彩的賽程。

決賽邀請作曲家王敏玲創作《蝶戀》，以及台灣作曲家王鈺淩創作《生肖嘉年華》，作為此次第一屆灣聲國際音樂大賽-弦樂四重奏之決賽指定曲目。灣聲樂團表示，這是台灣首次舉辦國際性的古典音樂比賽，所有曲目皆以台灣素材之創作、以及台灣作曲家之作品為限。希望藉由台灣優秀音樂家與世界各地好手的交流，推廣台灣的音樂，推銷台灣的人情味。

比賽分三階段進行，初選採用線上報名，複賽、決選階段以現場演奏方式評選。報名方式分青少年組（2005年7月19日(含)以後出生）及社會組（年齡不限，台灣區選手青少年只能擇一組參加）。報名網址： https://www.onesong-competition-2023stringquartet.com/

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