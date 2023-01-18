快訊

綠評估賴清德2024不好打 「高同質性」的侯友宜是頭號假想敵

砲襲下的「黃色廚房」：被俄軍轟碎的日常生存故事

美援烏克蘭吸血鬼無人機殺手 不追求高貴高科技、可裝在皮卡是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首見以台灣音樂為主題的國際音樂賽 灣聲祭30萬大獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
灣聲樂團第一屆國際音樂大賽-弦樂四重奏，7月將於台北登場。主辦單位灣聲樂團表示，這是全世界唯一一個以台灣音樂及台灣作曲家之內容作為比賽項目，由國際評審團以高額獎金網羅全世界的演奏家。總獎金126萬、最高獎金30萬。圖／灣聲樂團提供
灣聲樂團第一屆國際音樂大賽-弦樂四重奏，7月將於台北登場。主辦單位灣聲樂團表示，這是全世界唯一一個以台灣音樂及台灣作曲家之內容作為比賽項目，由國際評審團以高額獎金網羅全世界的演奏家。總獎金126萬、最高獎金30萬。圖／灣聲樂團提供

灣聲樂團第一屆國際音樂大賽-弦樂四重奏，7月將於台北登場。主辦單位灣聲樂團表示，這是全世界唯一一個以台灣音樂及台灣作曲家之內容作為比賽項目，由國際評審團以高額獎金網羅全世界的演奏家。總獎金126萬、最高獎金30萬。評審團由Patricia Shih、Nikita Pogrebno、曾耿元、梁建楓、鄭立彬、薛志璋、李宜錦、黃維明、吳庭毓、蘇顯達等國際知名演奏家、指揮家組成，將藉由三階段賽制及網路直播分享精彩的賽程。

決賽邀請作曲家王敏玲創作《蝶戀》，以及台灣作曲家王鈺淩創作《生肖嘉年華》，作為此次第一屆灣聲國際音樂大賽-弦樂四重奏之決賽指定曲目。灣聲樂團表示，這是台灣首次舉辦國際性的古典音樂比賽，所有曲目皆以台灣素材之創作、以及台灣作曲家之作品為限。希望藉由台灣優秀音樂家與世界各地好手的交流，推廣台灣的音樂，推銷台灣的人情味。

比賽分三階段進行，初選採用線上報名，複賽、決選階段以現場演奏方式評選。報名方式分青少年組（2005年7月19日(含)以後出生）及社會組（年齡不限，台灣區選手青少年只能擇一組參加）。報名網址： https://www.onesong-competition-2023stringquartet.com/

樂團 網路直播

延伸閱讀

名古屋御宅藝還原《節奏天國》歌迷俱樂部 原作曲家震驚：這令和年的事？

天才崩壞的瘋魔啟示錄：托馬斯曼《浮士德博士》的音樂文化與政治

港新音樂之父林樂培96歲逝世 作品獲選20世紀華人經典

「流水席」議題持續燒 陳其邁允諾籌備辦桌武林大賽

相關新聞

2023年連鎖餐飲漲價第一槍 路易莎咖啡部分餐食漲5元

路易莎咖啡（2758）今（18）日表示，由於原料、食材及包裝等價格不斷攀升，路易莎咖啡去年已盡力扛住巨大成本壓力，今年1...

聚會不酒駕！保樂力加攜手台灣大車隊獻上「禮乘金」

因應春酒尾牙聚會熱潮復甦，國際烈酒領導品牌保樂力加集團與台灣大車隊聯手，推出買酒就送「禮乘金」活動，以具體行動落實反酒駕...

奧斯卡影帝與歐洲三金影后神仙卡司！卡地亞法坦大製作影片強勢回歸

卡地亞（CARTIER）的坦克（Tank）腕表在1917年面世以來，席捲全球、至今人氣不墜，並持續隨時代美學演進；199...

你和超模Kendall Jenner之間只差了泰迪毛毛外套！療癒、保暖又能穿出性感魅力

你和超模Kendall Jenner之間的距離，只差了泰迪毛毛外套！知名瑜珈品牌ALO YOGA推出的泰迪熊仿羔羊經典外套讓人感受冬季溫暖氛圍亦兼具時髦性，連超模們也愛不釋手，台灣消費者更不用透過代購，直接到ASPORT就能打包帶走！

台24線霧台櫻花開3成春節尾聲、2月櫻花盛開 春遊霧台

屏東縣霧台鄉公所主辦2023 昂春遊霧台系列活動，19日起在阿禮部落頭目石板家屋廣場開幕，從農曆春節至228連假到霧台鄉...

KIRIN冰結宮城草莓、黑皮諾葡萄1/25 7-ELEVEN搶先上市

兔年迎來史上最長年假，是時候和好久不見的親朋好友歡聚，KIRIN獻上兩款冰結調酒——「宮城草莓」、「黑皮諾葡萄」，嚴選日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。