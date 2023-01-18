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超寬敞百坪空間 香奈兒台中大遠百限時概念精品店

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
沉浸感的展示讓賓客完整探索2022/23 Cruise度假系列。圖／香奈兒提供
沉浸感的展示讓賓客完整探索2022/23 Cruise度假系列。圖／香奈兒提供

適逢香奈兒（CHANEL）位處台中七期精華區的Top City台中大遠百的精品店改裝升級，自即日起，品牌於百貨2樓離原櫃點僅幾步之遙之處開設佔地逾330平方公尺的限時概念精品店，開闊的空間融匯香奈兒經典美學符碼打造，大量運用鮮明的幾何元素並以標誌性的黑、白、米色為基調，配上奢華質感的香檳金色家具，與香奈兒俐落的黑色線條和極簡地面形成巧妙對比。白色霧面玻璃壁板創造遠近視角，並將空間劃分出不同專區。大片透明玻璃櫥窗設計讓店內全景擁有穿透感，造訪台中大遠百不可錯過。

全新限時概念精品店設有三間寬敞的高級沙龍，以香兒女士鍾愛的米色斜紋軟呢沙發和織紋地毯營造自在放鬆的氛圍，展售當今藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）構思的2022/23 Cruise度假系列，是圍繞賽車、網球與蒙地卡羅芭蕾舞團、賭場俱樂部與南法蔚藍海岸等度假記憶啟發的創作。過年後數週，香奈兒最新的2023春夏前導系列也將登場，融匯品牌的優雅與美式情懷，各種學院風針織套裝散發校園青春氣息，是以瑞士名模Vivienne Rohner為繆思的創作。限時概念精品店也販售完整的配件系列，包括備受歡迎的11.12、2.55等經典創作和最新CHANEL 22包，以及最新系列的雙色瑪莉珍鞋和綴以皮穿鍊帶的尖頭雙色鞋。

大片透明玻璃櫥窗設計讓店內全景頗具穿透感。圖／香奈兒提供
大片透明玻璃櫥窗設計讓店內全景頗具穿透感。圖／香奈兒提供
沉浸感的展示讓賓客完整探索2022/23 Cruise度假系列。圖／香奈兒提供
沉浸感的展示讓賓客完整探索2022/23 Cruise度假系列。圖／香奈兒提供
香奈兒於台中七期精華區的Top City台中大遠百2樓開設限時概念精品店。圖／香奈兒提供
香奈兒於台中七期精華區的Top City台中大遠百2樓開設限時概念精品店。圖／香奈兒提供
精心擺放的香檳金家具增添奢華質感，與香奈兒俐落的黑色線條和極簡地面形成巧妙對比。圖／香奈兒提供
精心擺放的香檳金家具增添奢華質感，與香奈兒俐落的黑色線條和極簡地面形成巧妙對比。圖／香奈兒提供
2022/23 Cruise度假系列，設計圍繞摩納哥的賽車、網球與蒙地卡羅芭蕾舞團、賭場俱樂部與南法蔚藍海岸等記憶。圖／香奈兒提供
2022/23 Cruise度假系列，設計圍繞摩納哥的賽車、網球與蒙地卡羅芭蕾舞團、賭場俱樂部與南法蔚藍海岸等記憶。圖／香奈兒提供
店內空間融匯香奈兒經典美學符碼打造。圖／香奈兒提供
店內空間融匯香奈兒經典美學符碼打造。圖／香奈兒提供
2022/23 Cruise度假系列設計圍繞摩納哥的賽車、網球與蒙地卡羅芭蕾舞團、賭場俱樂部與南法蔚藍海岸等記憶。圖／香奈兒提供
2022/23 Cruise度假系列設計圍繞摩納哥的賽車、網球與蒙地卡羅芭蕾舞團、賭場俱樂部與南法蔚藍海岸等記憶。圖／香奈兒提供

香奈兒 品牌 標誌

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