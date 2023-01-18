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誰說應景風格就要一身紅？CHARLES & KEITH甩開老氣 搭出時髦開運造型

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CHARLES & KEITH Boaz抽繩水桶包2,290元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Boaz抽繩水桶包2,290元。圖／CHARLES & KEITH提供

雖然紅色調，一直是過年時節的應景色彩，但要穿一身紅，難免讓人卻步。但用相同色系配件點綴，既能有相似的視覺效果，更能表現自己的搭配功力，更有著開運效果，何樂不為？

新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH便透過設計與材質運用，讓華麗的紅色顯得更加優雅大方不落於俗套。像是亮紅Boaz抽繩水桶包，外型有著抓皺線條，隨興又摩登；Eduora 呢壓釦肩背包以經典信封包型換上亮紅毛呢格紋，喜氣之餘更顯簡潔典雅。品牌經典Koa方釦小方包，則利用磚紅色澤、絲綢般皮質觸感，帶來低調奢華魅力；Gabine馬鞍包，也以不落俗套的正紅色搭配金釦，呈現時髦感的喜氣氛圍。同集團主打高端路線的PEDRO則是以內斂簡約精神結合雋永設計、紅色元素，呈現更升級的應景袋包，即便非年節期間使用也不成問題。橢圓手提包及單肩鍊條包，使用大紅色讓包型更顯亮麗、幾何圖案皮革手機包的俐落剪裁飾以雙色毛呢材質，精緻中帶著俏皮氛圍，給人滿滿走春穿搭靈感。

PEDRO單肩鍊條包2,690元。圖／PEDRO提供
PEDRO單肩鍊條包2,690元。圖／PEDRO提供

除了拎新包，替換皮夾也是許多人的選擇，如CHARLES & KEITH的Lillie菱格紋短夾，沉穩的深苔蘚綠散發出微光澤感；立體抓皺短夾的巧克力棕色皮面，綴以獨具設計感的抓皺造型，寓意財運滿滿都是開運秘訣。PEDRO皮革三折疊錢包，輕巧的摺叠款式卻擁有充足收納空間，海軍藍色仿鱷魚皮壓紋，亮麗色澤與特殊質感，更能彰顯時尚品味。

CHARLES & KEITH立體抓皺短夾990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH立體抓皺短夾990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Lillie菱格紋短夾990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Lillie菱格紋短夾990元。圖／CHARLES & KEITH提供

PEDRO工作室皮革三折疊錢包1,990元。圖／PEDRO提供
PEDRO工作室皮革三折疊錢包1,990元。圖／PEDRO提供

PEDRO橢圓手提包3,190元。圖／PEDRO提供
PEDRO橢圓手提包3,190元。圖／PEDRO提供

PEDRO單肩鍊條包2,690元。圖／PEDRO提供
PEDRO單肩鍊條包2,690元。圖／PEDRO提供

CHARLES & KEITH Eduora毛呢壓釦肩背包3,290元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Eduora毛呢壓釦肩背包3,290元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Gabine馬鞍包2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Gabine馬鞍包2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

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