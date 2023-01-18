聽新聞
test
0:00 / 0:00
聲寶跨足餐飲 旗下頑味國際餐飲引進「米與多蜜」
聲寶旗下頑味國際餐飲引進日式炭火漢堡排品牌「米與多蜜」，聲寶總裁陳盛沺表示，看好疫後餐飲市場，將滿足各階層需求，持續發展日式餐飲型態並穩定展店，也看好「米與多蜜」帶來新的風潮，目標展至10家店。
陳盛沺表示，2019年聲寶跨足餐飲業，不巧就碰上疫情爆發，因此辛苦了3年，但3年來餐飲事業也已經有5家店，希望接下來能夠否極泰來。
陳盛沺也說，日韓餐飲品牌在台布局廣泛，頑味國際餐飲看準日式炭火漢堡排「米與多蜜」獨特多種醬汁能擄獲年輕族群的心，希望能帶給鄰近上班族親切又美味的用餐環境及品質。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言