聲寶跨足餐飲 旗下頑味國際餐飲引進「米與多蜜」

聲寶旗下頑味國際餐飲引進日式炭火漢堡排品牌「米與多蜜」，聲寶總裁陳盛沺表示，看好疫後餐飲市場，將滿足各階層需求，持續發展日式餐飲型態並穩定展店，也看好「米與多蜜」帶來新的風潮，目標展至10家店。

陳盛沺表示，2019年聲寶跨足餐飲業，不巧就碰上疫情爆發，因此辛苦了3年，但3年來餐飲事業也已經有5家店，希望接下來能夠否極泰來。

陳盛沺也說，日韓餐飲品牌在台布局廣泛，頑味國際餐飲看準日式炭火漢堡排「米與多蜜」獨特多種醬汁能擄獲年輕族群的心，希望能帶給鄰近上班族親切又美味的用餐環境及品質。

商品推薦