連續兩年漲價 路易莎咖啡宣布部分商品漲5元

由於原料、食材及包裝等價格不斷攀升，路易莎咖啡再度宣布漲價，包含輕食、貝果、糕點、食光點心及調味中的愛心蛋與歐姆蛋將調漲5元，其餘品項則維持原價，這也是路易莎連續兩年漲價。

原物料價格持續在高檔，路易莎表示，去年已盡力扛住巨大成本壓力，此次漲價將由1月20日開始，微幅調漲部分餐食價格。

但路易莎也表示，為回饋長期支持的粉絲們，會持續推出精選咖啡及餐食等多種優惠方案，兔年首波開工慶推出加碼再加碼的優惠，全門市開工慶優惠分為兩階段，第一階段為30日至2月3日每日早上11點前，選擇路易莎1餐食搭配1飲品(手沖除外)，總價享8折優惠；第二階段優惠再加碼，2月6日至8日推出同品項同規格飲品寄5杯享85折優惠，寄杯包含手沖但不包含超越精品系列，不限組數。

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