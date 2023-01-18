快訊

評／學測國文「文白之爭」入題　跳脫讀死書的學生較有利

普發6千恐拖到4月？柯建銘：草案4版本 明天絕不會有共識

警察不抓？台中LaLaport開幕停車場空蕩蕩 驚見「行人地獄」慘況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打卡送鮑魚、藍鑽蝦！王品5大鍋物優惠 還有滿千送千

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
青花驕推出消費集點活動，集滿贈「日本北海道干貝」1份。圖／王品提供
青花驕推出消費集點活動，集滿贈「日本北海道干貝」1份。圖／王品提供

為迎接新年開運，王品集團旗下「聚日式鍋物」、「尬鍋」、「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」5大鍋物品牌，共同推出不同的好康優惠活動，包括有滿千送千、消費送肉盤或藍鑽蝦、打卡送XXL鮑魚等不同優惠，官方APP還發送5,000元優惠券，讓民眾滿千即可折抵100，陪伴粉絲們過新年。

即日起至2月28日期間，至「聚日式鍋物」門店，單筆消費滿千就贈「百元禮券10張」，可供未來折抵消費使用（不跨品牌消費）。若透過瘋美食App結帳，消費3筆各滿千元，可領3千元優惠券，累計加送300點瘋點數。

1月20日至2月28日期間，下載瘋美食APP消費送贈菜券，至「尬鍋」內用消費2客套餐，可招待「梅花豬肉」1份。加入「尬鍋」LINE官方帳號，不分內用外帶，結帳滿400元獲得1點，集滿8點可兌換價值199元「海鮮拼盤」1份。

「和牛涮」自1月22日至3月31日期間，到店內消費打卡，送價值129元「藍鑽蝦」1份。2月1日至2月28日加入和牛涮LINE好友領券，憑券內用消費2客頂級和牛套餐，招待「日本A5和牛」1份。

「嚮辣和牛麻辣鍋」1月20日至1月31日推出打卡優惠，內用4人以上消費套餐，贈價值636元、手掌大「XXL鮑魚」1份。加入「嚮辣」LINE官方帳號，內用消費滿千獲得1點，集滿15點可兌換價值798元「就是嚮涮肉套餐」1客。

1月20日起至「青花驕」憑瘋美食APP消費，贈「橄欖豬梅花」兌換券1張。即日起參加品牌LINE集點活動，結帳滿600元集1點，集滿10點送價值378元「日本北海道干貝」1份。

另外自1月22日至2月5日期間（初一至元宵），下載王品瘋美食APP即可領5,000元優惠券，1月30日起憑券至各品牌門店消費，單筆滿千即可抵百

「和牛涮」消費打卡，送價值129元「藍鑽蝦」1份。圖／王品提供
「和牛涮」消費打卡，送價值129元「藍鑽蝦」1份。圖／王品提供
「尬鍋」內用消費2客套餐，可招待「梅花豬肉」1份。圖／王品提供
「尬鍋」內用消費2客套餐，可招待「梅花豬肉」1份。圖／王品提供
4人以上至嚮辣消費套餐，贈價值636元、手掌大「XXL鮑魚」1份。圖／王品提供
4人以上至嚮辣消費套餐，贈價值636元、手掌大「XXL鮑魚」1份。圖／王品提供

套餐 品牌

延伸閱讀

5跡象恐被盜LINE帳號！ 3招自保救命法看這裡

花蓮縣圖原地重建 臨時圖書館開張打卡、辦證有好禮

「2023台灣燈會」寒舍艾美也嘎一腳！7公尺巨無霸白兔搶先看，還有打卡抽Buffet券

士林新公園來啦！欣賞無遮掩「百萬夕照」、尋找隱藏「愛心池」打卡拍美照

相關新聞

2023年連鎖餐飲漲價第一槍 路易莎咖啡部分餐食漲5元

路易莎咖啡（2758）今（18）日表示，由於原料、食材及包裝等價格不斷攀升，路易莎咖啡去年已盡力扛住巨大成本壓力，今年1...

超寬敞百坪空間！香奈兒台中大遠百限時概念精品店

適逢香奈兒（CHANEL）位處台中七期精華區的Top City台中大遠百的精品店改裝升級，自即日起，品牌於百貨2樓離原櫃...

郭元益頂級南棗核桃糕聯名限量花禮、米威士忌禮盒春節買氣夯

今年春節來得早，郭元益春節伴手禮業績1月初即提前發酵，其中又以「頂級南棗核桃糕」口味工法升級，買氣最夯，銷售第一名。

誰說應景風格就要一身紅？CHARLES & KEITH甩開老氣 搭出時髦開運造型

雖然紅色調，一直是過年時節的應景色彩，但要穿一身紅，難免讓人卻步。但用相同色系配件點綴，既能有相似的視覺效果，更能表現自己的搭配功力，更有著開運效果，何樂不為？

撐不住！路易莎咖啡宣布漲價 1月20日起貝果、歐姆蛋等6大品項漲5元

成本不斷飆升，原料、食材及包裝等價格高漲，路易莎咖啡今天宣布，去年已盡力扛住巨大成本壓力，今年1月20起將微幅調漲部分餐...

聲寶跨足餐飲 旗下頑味國際餐飲引進「米與多蜜」

聲寶旗下頑味國際餐飲引進日式炭火漢堡排品牌「米與多蜜」，聲寶總裁陳盛沺表示，看好疫後餐飲市場，將滿足各階層需求，持續發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。