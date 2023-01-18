打卡送鮑魚、藍鑽蝦！王品5大鍋物優惠 還有滿千送千

為迎接新年開運，王品集團旗下「聚日式鍋物」、「尬鍋」、「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」5大鍋物品牌，共同推出不同的好康優惠活動，包括有滿千送千、消費送肉盤或藍鑽蝦、打卡送XXL鮑魚等不同優惠，官方APP還發送5,000元優惠券，讓民眾滿千即可折抵100，陪伴粉絲們過新年。

即日起至2月28日期間，至「聚日式鍋物」門店，單筆消費滿千就贈「百元禮券10張」，可供未來折抵消費使用（不跨品牌消費）。若透過瘋美食App結帳，消費3筆各滿千元，可領3千元優惠券，累計加送300點瘋點數。

1月20日至2月28日期間，下載瘋美食APP消費送贈菜券，至「尬鍋」內用消費2客套餐，可招待「梅花豬肉」1份。加入「尬鍋」LINE官方帳號，不分內用外帶，結帳滿400元獲得1點，集滿8點可兌換價值199元「海鮮拼盤」1份。

「和牛涮」自1月22日至3月31日期間，到店內消費打卡，送價值129元「藍鑽蝦」1份。2月1日至2月28日加入和牛涮LINE好友領券，憑券內用消費2客頂級和牛套餐，招待「日本A5和牛」1份。

「嚮辣和牛麻辣鍋」1月20日至1月31日推出打卡優惠，內用4人以上消費套餐，贈價值636元、手掌大「XXL鮑魚」1份。加入「嚮辣」LINE官方帳號，內用消費滿千獲得1點，集滿15點可兌換價值798元「就是嚮涮肉套餐」1客。

1月20日起至「青花驕」憑瘋美食APP消費，贈「橄欖豬梅花」兌換券1張。即日起參加品牌LINE集點活動，結帳滿600元集1點，集滿10點送價值378元「日本北海道干貝」1份。

另外自1月22日至2月5日期間（初一至元宵），下載王品瘋美食APP即可領5,000元優惠券，1月30日起憑券至各品牌門店消費，單筆滿千即可抵百 「和牛涮」消費打卡，送價值129元「藍鑽蝦」1份。圖／王品提供 「尬鍋」內用消費2客套餐，可招待「梅花豬肉」1份。圖／王品提供 4人以上至嚮辣消費套餐，贈價值636元、手掌大「XXL鮑魚」1份。圖／王品提供

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