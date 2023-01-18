疫後首班愛媛飛台北包機2月4日抵台 將參觀台灣燈會

2023台灣燈會開展前夕，近年受疫情影響停飛的日本愛媛松山機場至台北松山機場包機也將復飛，台北市政府觀光傳播局表示，復飛後首班愛媛飛台北的包機預計於2月4日抵達台灣，預計有180位日本旅客飛抵台北，他們除參觀台灣燈會外，也會造訪松山慈祐宮、故宮博物院等景點。

觀傳局表示，日本松山市與台北市因為「松山」的同名緣份開啟情誼，雙方交流超過10年，累積深厚友誼，在觀光、文化、產業、教育、體育等各領域都有許多交流；180位日本旅客規畫停留5天4夜，除參觀台灣燈會，團體行程也將到訪松山慈祐宮、台北101、北投、忠烈祠、故宮博物院等，並特別規畫了自由行行程。

觀傳局長陳淑慧表示，今年台北睽違23年再度舉辦台灣燈會，將於2月1日啟動試營運、2月5日正式開展，結合燈藝藝術及城市景致，日夜皆好拍，非常歡迎日本旅客包機來台看燈會。

陳淑慧說，在台北市步行30分鐘就能看到多樣化的城市風貌，還能搭乘捷運到訪溫泉、陽明山，也可以到淡水看夕陽、到東北角看海，是個可以「30分鐘旅行」的城市，自由行也非常合適。

愛媛縣松山市本月特別來台，與觀傳局研議後續交流事項，而明年適逢松山市、台北市簽署友好交流協議10周年，也將規畫在台北舉辦大型慶賀活動。

觀傳局表示，在2023年台灣燈會中，愛媛縣松山市也將第7度展出花燈，背景的松山城是坐落在松山市中心的勝山，前方為「道後溫泉」景點和街景，將呈現更多松山市觀光魅力。

愛媛縣知事中村時廣說，台日松山機場對飛包機自2013年起專案性飛航多年，2019年更進一步促成桃園、愛媛松山定期航班開航，近年則受疫情影響暫停飛航；去年10月得知台灣國境即將開放，就希望積極促成「松山」同名機場包機及定期航班復航，除與相關單位極力爭取，也考量台北市即將舉辦台灣燈會，特別將復航包機行程定於2月4日至8日，帶著日本民眾參與台灣燈會盛事。

中村時廣說，疫後透過「松山」同名機場包機推廣台日觀光，以及未來桃園與愛媛松山定期航班恢復後，兩國間觀光互訪可望更密切。

商品推薦