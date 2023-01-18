土地公送財嚕！屏東車城福安宮、恆春關山福德宮春節發招財錢母尬人氣

農曆春節將至，屏東恆春半島號稱「全台土地公廟宇規模最大」的車城福安宮和「台灣本島最早土地公」的恆春關山福德宮，除夕夜除舉辦有別傳統「搶頭香」的「拜頭香」活動，廟方將眾人頭香匯聚爐中，象徵「人人皆頭香，眾人皆好運」，2廟還發送開運招財金幣（錢母）、辦摸彩、送文創紀念品，活動持續至年初五，拼好禮也尬人氣。

有鑑於各地廟宇除夕夜「搶」頭香，傳出搶頭香推擠受傷，車城福安宮17年前改為「拜頭香」，信眾齊心參拜後將眾頭香匯聚爐中，代表「人人皆頭香」，也象徵「新春平安、皆大歡喜」，每年湧入大批信眾和南下度假的遊客，成為南台灣的特色宗教活動， 為吸引人氣，2廟至年初五都準備兔年紀念金幣供領取； 前2年因疫情停辦，今年恢復，廟方提醒配合防疫措施，佩戴口罩排隊領取。

車城福安宮除夕夜「拜頭香」晚上11時開廟門、集香，將發送4000枚錢母、土地公加持過的百元發財金和摸彩券，初一至初五天每天約發5000枚，分上午10點、下午2點兩梯次，人潮過多將加碼；總幹事陳明秀說，自2017年雞年開始發放生肖招財紀念幣，以土地公右手拿元寶為圖樣，金幣有「土地公祖」字樣，結緣者記得要進宮廟內過香爐，讓福運、財運永續。

恆春高山巖（關山）福德宫是台灣罕見珊瑚礁岩建造而成的土地公廟，一旁的「關山夕照」被CNN評為全球最美落日景點之一； 廟方說，除夕夜「拜頭香」晚上11時開廟門，發送象徵好福氣和好財氣的大金元寶和兔年紀念金幣， 讓信眾和遊客賞夕陽又可拿招財元寶，除夕夜至初五有系列新春祈福和發送招財元寶活動，另至初七有試手氣的新春福袋好運來， 最大獎1萬6800元和金戒指。 屏東縣車城福安宮除夕夜「拜頭香」將發送4000枚兔年紀念幣（錢母）、土地公加持過的百元發財金和摸彩券，初一至初五天每天約發5000枚。記者潘欣中／攝影 屏東縣恆春高山巖（關山）福德宮除夕夜至初五有系列新春祈福和發送招財元寶活動。記者潘欣中／ 翻攝

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