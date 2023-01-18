扛不住成本壓力 路易莎咖啡宣布漲價！1/20起漲幅約7%

路易莎咖啡宣布，將於1/20起微幅調漲部分餐食價格，各門市更新菜單上架，包含輕食、貝果、糕點、食光點心及調味中的愛心蛋與歐姆蛋將調漲5元，其餘品項包括咖啡及茶類仍維持原價，漲幅約7%。

路易莎咖啡表示，由於原料、食材及包裝等價格不斷攀升，去年已盡力扛住巨大成本壓力，仍敵不住漲勢。但仍會持續推出精選咖啡及餐食等多種優惠方案，並於兔年首波開工慶推出加碼再加碼的優惠。

路易莎全門市開工慶優惠分為兩階段，第一階段為1/30(一)~2/3(五)每日早上11:00前，選擇路易莎1餐食搭配1飲品(手沖除外)，總價享8折優惠。第二階段優惠再加碼，2/6(一)~2/8(三)推出同品項同規格飲品寄5杯(為一組)享85折優惠，寄杯包含手沖但不包含超越精品系列，不限組數。

此外，原定最新推出的「精選餐食系列」優惠至1/31日，好評再延長，2月起每日11:00後，「精選餐食系列」搭配任一飲品，總價現折10元，限部分販賣門市，相關資訊可查此連結。

1/20同步推出全新菜單，其中，輕食、貝果、糕點、食光點心、調味中的愛心蛋與歐姆蛋全面上調5元。錫蘭紅茶、薰香綠茶、水果茶、愛丁堡女王紅茶、鮮果風味綠茶系列僅販售大杯。特濃抹茶鮮奶、拿鐵歐蕾、小農輕拿鐵、貝果(蜂蜜芥末)、黑胡椒牛肉全系列等商品下架。另外新增燕麥拿鐵(M,L)與風味抹茶拿鐵(L)。 「精選餐食系列」優惠好評再延長，2月起每日11:00後，搭配任一飲品，總價現折10元。圖／路易莎提供

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