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尋找愛麗絲夢遊仙境兔子 台南永康公園「錢兔」吸睛

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市永康公園「錢兔似錦賀新禧」花卉藝術裝置開箱，民眾目光為之一亮。圖／工務局提供
台南市永康公園「錢兔似錦賀新禧」花卉藝術裝置開箱，民眾目光為之一亮。圖／工務局提供

台南市政府為2023春節行春處處添亮點、增喜慶，提供民眾快樂過新年。工務局特別妝點兩座大型公園，繼新營南瀛綠都心公園「玉兔臨門喜迎春」的花卉藝術，永康公園「錢兔似錦賀新禧」的奇幻花海、花鐘裝置，今天也正式開箱登場，讓前往公園運動休閒的民眾目光為之一亮。

工務局表示，永康公園的佈置，依著園內原有的高低起伏地形與別緻風貌，裝點十分精彩，一進到園內首入眼簾，不但有愛麗絲夢遊仙境的兔子撲克牌士兵、蘿蔔樣態和懷錶花鐘等花卉裝置；隨著動線拾級而上，放眼望去一座大草坪上，更有充滿喜慶氛圍的錢兔大型花卉藝術，都是吸睛打卡的最佳陪襯。

此外，工務局也動員平時維護公園的專業人員，一個月前就開始在適合的地點灑下波斯菊、向日葵、百日草等花種，今都已逐漸生長開花，營造出一波波千紅萬紫的花海景象，十分美麗動人。

工務局指出，2023的新春之初，兩處公園的花卉裝置藝術，開啟充滿朝氣、生氣勃勃的嶄新一年；正是全家老少或呼朋引伴行春休閒放鬆的好地方。

台南市永康公園「錢兔似錦賀新禧」花卉藝術裝置開箱，花海陸續盛開。圖／工務局提供
台南市永康公園「錢兔似錦賀新禧」花卉藝術裝置開箱，花海陸續盛開。圖／工務局提供
台南市永康公園「錢兔似錦賀新禧」花卉藝術裝置開箱，波斯花海盛開。圖／工務局提供
台南市永康公園「錢兔似錦賀新禧」花卉藝術裝置開箱，波斯花海盛開。圖／工務局提供
台南市永康公園「錢兔似錦賀新禧」花卉藝術裝置開箱民眾目光為之一亮。圖／工務局提供
台南市永康公園「錢兔似錦賀新禧」花卉藝術裝置開箱民眾目光為之一亮。圖／工務局提供
台南市永康公園「錢兔似錦賀新禧」花卉藝術裝置開箱，錢免令民眾目光為之一亮。圖／工務局提供
台南市永康公園「錢兔似錦賀新禧」花卉藝術裝置開箱，錢免令民眾目光為之一亮。圖／工務局提供

玉兔 台南 裝置藝術

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