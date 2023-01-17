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蘋果二度突襲新品又調價／M2 Pro版MacBook Pro變更貴！新Mac mini效能提升不漲反降高CP

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突襲登場！蘋果發表全新Mac mini、MacBook Pro 搭載最強M2 Pro和M2 Max晶片

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新一代晶片M2 Pro和M2 Max將Apple晶片的突破性節能表現提升至新高度。圖／蘋果提供
新一代晶片M2 Pro和M2 Max將Apple晶片的突破性節能表現提升至新高度。圖／蘋果提供

在農曆新年前夕，蘋果為追求效能的專業使用者突襲帶來紅包錢可以怎麼花的好消息！全新M2 Pro和M2 Max晶片正式發表，將效能與節能表現提升至新高度，其中，M2 Pro擴展M2的架構，提供高達12核心CPU和高達19核心GPU，以及高達32GB的快速統一記憶體。M2 Max則以M2 Pro的功能為建構基礎，配備高達38核心GPU、雙倍統一記憶體頻寬，以及高達96GB的統一記憶體。而隨著M2 Pro和M2 Max晶片登場，蘋果也同步發表了搭載新晶片的Mac mini，以及14吋和16吋MacBook Pro。令人驚喜的是，升級專業效能的Mac mini變得更實惠，起售價僅18,900元起，而14吋和16吋MacBook Pro的售價則分別為64,900元、79,900元起，不過台灣用戶要再等等，這幾款新品都要稍晚才會在台灣上市。

相較於上一代Mac mini，搭載M2和M2 Pro的Mac mini提供更快的性能、更大的統一記憶體，和更進階的連接功能，價格卻更實惠。M2機型支援最多2台外接顯示器，M2 Pro機型則可連接高達3台，搭配Studio Display和巧控配件，以及最新的macOS Ventura，Mac mini將提供更流暢的桌機體驗，激發生產力和創造力更上層樓。

而搭載M2 Pro和M2 Max的14吋和16吋新款 MacBook Pro，為專業級使用者創造能源效率更高的效能和更持久的電池續航力，得以處理特別繁複的任務，相較於最快速的Intel MacBook Pro，特效算圖速度提升最快可達6倍，色彩調校的速度可快高達2倍，且電池續航力現在最長達22小時。另外，連線功能也再進化，不僅支援Wi-Fi 6E，速度比上一代快達2倍，更配備首次支援8K顯示器的先進HDMI。

蘋果今日發表搭載M2 Pro和M2 Max的新款MacBook Pro。圖／蘋果提供
蘋果今日發表搭載M2 Pro和M2 Max的新款MacBook Pro。圖／蘋果提供
相較於前一代，搭載M2的Mac mini在Adobe Photoshop的濾鏡和功能表現速度提升最快可達50%。圖／蘋果提供
相較於前一代，搭載M2的Mac mini在Adobe Photoshop的濾鏡和功能表現速度提升最快可達50%。圖／蘋果提供
M2 Pro機型配備4個Thunderbolt 4連接埠，支援最多3台外接顯示器。圖／蘋果提供
M2 Pro機型配備4個Thunderbolt 4連接埠，支援最多3台外接顯示器。圖／蘋果提供
與最快速的Intel MacBook Pro相比，M2 Pro讓Motion運算動畫的速度提升80%，與前一代相比速度也提升了20%。圖／蘋果提供
與最快速的Intel MacBook Pro相比，M2 Pro讓Motion運算動畫的速度提升80%，與前一代相比速度也提升了20%。圖／蘋果提供
Mac mini提供空前的多功能性，無論在家庭辦公室或工作室，打造伺服器叢集或資料中心，都能派上用場。圖／蘋果提供
Mac mini提供空前的多功能性，無論在家庭辦公室或工作室，打造伺服器叢集或資料中心，都能派上用場。圖／蘋果提供

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