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新光三越營收破紀錄 吳昕陽：Diamond Towers年中見客

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越App下載量達200萬。圖／新光三越提供
新光三越App下載量達200萬。圖／新光三越提供

2022年對百貨零售可說是充滿波動的一年，歷經疫情起伏，來客、業績冷熱交錯，從第三季走向第四季步步開高，百貨龍頭新光三越今日宣布2022年全年營收886億創歷史新高，新光三越總經理吳昕陽指出，「因為線上線下成長雙爆發，相較2021年的797億元成長11.2%，2023年整體市場仍有變動因素，要持續『穩中求好』，加上台北東區新據點Diamond Towers預計在年中開幕，今年業績要挑戰920億元，並按規畫邁向IPO之路。」

不只在業績創新高，新光三越會員耕耘有成，吳昕陽指出，會員經營是新光三越核心業務，自5、6年前起會員召募、數位轉型、App優化與推出skm pay，2022年會員數突破300萬會員，App下載量達200萬，使用skm pay帶來的業績有313億，占總體業績36％、是整體會員消費占比的42%。

業種表現上，精品、名品擊出「全壘打」，2022年大幅成長28%，疫後復甦的餐飲也有17%成長，男性商品15%成長，戶外休閒也有13％成長力道，家用部分因前兩年疫情成長相對快，去年呈現持平。新光三越2022年業績較2021年一口氣進補近90億，主要是線下實體持續改裝、下半年來客回流，加上線上機能同步服務，挹注整體營收大幅增長。

去年百貨零售業經歷過跌宕起伏，最後新光三越能以超越原訂目標持續刷出新紀錄，吳昕陽感性表示，在市場前景不明時，公司推動改革找新局，同仁跟進執行，為他們的執行力感動，感謝團隊的應變力更好齊心共度難關。為了激勵員工，新光三越除了在2022年10月提前加薪，年終獎金平均2.5個月，較過往至少多1個月。

新光三越實體店除了百貨、Outlets，也力求嘗試不一樣的經營模式，像是台北東區新據點「Diamond Towers」就是新光三越經營小店型的新模式，吳昕陽表示，經營百貨人力動輒上百人，加上台北市百貨店點很多經營成本都花在租金上，百貨身處微利時代，在經營模式上要找出另一種可以控制營運成本的新店型。

至於全台百貨店王「新光三越台中中港店」，吳昕陽仍持續寄與厚望，他認為台中市場業績還沒到天花板，期待台中中港店在2024年業績可突破300億。

看待2023年市場，吳昕陽認為仍有不穩定因素存在，雖然全年目標訂的保守，但2023年線上線下布局將持續推動，實體店也將持續改裝帶進新品牌陣容，致力經營主顧客帶動會員數持續增加。

新光三越總經理吳昕陽看2023百貨零售市場，要持續「穩中求好」。圖／新光三越提供
新光三越總經理吳昕陽看2023百貨零售市場，要持續「穩中求好」。圖／新光三越提供
新光三越台北東區新據點「Diamond Towers」預計年中見客。記者江佩君／攝影
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LOEWE全台首間男裝店進駐新光三越台中中港店。圖／新光三越提供
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新光三越台北信義新天地A4 6樓引進新餐廳「潮品集」。圖／新光三越提供
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全台百貨店王「新光三越台中中港店」業績將持續創新高。圖／新光三越提供
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業績 新光三越

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