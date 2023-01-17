達美樂「外送通通買1送1」 還有世界10大起司四喜套餐
因應春節10天的連續假期，連鎖披薩「達美樂」宣佈推出「世界10大起司四喜套餐」，共有4種組合方案，每套799元起。同時達美樂也推出外送升級服務，所有大小披薩，均可享「外送買1送1」，讓民眾在家輕鬆享用披薩。
達美樂所推出的「世界10大起司四喜披薩」，標榜灑滿了「紐西蘭艾格蒙特起司、德國巧達起司、紐西蘭巧達起司、阿根廷高達起司、美國莫札瑞拉條狀起司、美國莫札瑞拉起司」等6種起司，堆疊出濃郁又富層次的風味，然後再開發4種異國料理風味，搭配成四喜口味。分別是「日本北海道卡門貝爾起司＋煙燻鮭魚」，「丹麥藍紋起司＋高級培根、切達乾酪」；「法國米莫萊特起司＋羅勒及櫻桃番茄」，還有「義大利帕瑪森起司＋波隆納牛肉派」，每種口味都是各具特色。
針對新年，達美樂以「世界10大起司四喜披薩」為主角，推出4種套餐方案。「新春團圓1699套餐」內含世界10大起司四喜大披薩2個、手拍小披薩2個、四喜拼盤1份，每套1,699元；「新春團圓999套餐」內含世界10大起司四喜大披薩1個、手拍大披薩1個、香烤雞條1份(15條)和蒜香起司球1份(5顆) ，每套999元。另外還有1,289元、799元的套餐方案可供選擇。
除新年套餐外，達美樂同步啟動外送優惠升級，即日起外送披薩不只是買大送小，而是所有大披薩，小披薩通通享「買1送1」，更添餐桌豪華性。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言