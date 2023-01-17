達美樂「外送通通買1送1」 還有世界10大起司四喜套餐

因應春節10天的連續假期，連鎖披薩「達美樂」宣佈推出「世界10大起司四喜套餐」，共有4種組合方案，每套799元起。同時達美樂也推出外送升級服務，所有大小披薩，均可享「外送買1送1」，讓民眾在家輕鬆享用披薩。

達美樂所推出的「世界10大起司四喜披薩」，標榜灑滿了「紐西蘭艾格蒙特起司、德國巧達起司、紐西蘭巧達起司、阿根廷高達起司、美國莫札瑞拉條狀起司、美國莫札瑞拉起司」等6種起司，堆疊出濃郁又富層次的風味，然後再開發4種異國料理風味，搭配成四喜口味。分別是「日本北海道卡門貝爾起司＋煙燻鮭魚」，「丹麥藍紋起司＋高級培根、切達乾酪」；「法國米莫萊特起司＋羅勒及櫻桃番茄」，還有「義大利帕瑪森起司＋波隆納牛肉派」，每種口味都是各具特色。

針對新年，達美樂以「世界10大起司四喜披薩」為主角，推出4種套餐方案。「新春團圓1699套餐」內含世界10大起司四喜大披薩2個、手拍小披薩2個、四喜拼盤1份，每套1,699元；「新春團圓999套餐」內含世界10大起司四喜大披薩1個、手拍大披薩1個、香烤雞條1份(15條)和蒜香起司球1份(5顆) ，每套999元。另外還有1,289元、799元的套餐方案可供選擇。

除新年套餐外，達美樂同步啟動外送優惠升級，即日起外送披薩不只是買大送小，而是所有大披薩，小披薩通通享「買1送1」，更添餐桌豪華性。 達美樂推出外送買1送1的升級優惠。圖／達美樂提供 達美樂「世界十大起司四喜披薩」。圖／達美樂提供

商品推薦