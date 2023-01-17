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全智賢成靈感？ 謝盈萱手執愛包大呼「讓我拿個夠」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
比利時頂級精品包款品牌Delvaux發表了23春夏系列，並邀請三金影后謝盈萱獻身，演繹比利時海岸的愜意度假氛圍。圖／Delvaux提供
比利時頂級精品包款品牌Delvaux發表了23春夏系列，並邀請三金影后謝盈萱獻身，演繹比利時海岸的愜意度假氛圍。圖／Delvaux提供

2023開春，比利時頂級精品包款品牌Delvaux發表了23春夏系列，除了在品牌Bellavita專賣店帶來去年於巴黎時裝周期間亮相的新品，更邀請三金影后謝盈萱獻身，演繹比利時海岸的愜意度假氛圍。

2018年以電影《誰先愛上他的》獲得當年台北電影獎最佳女主角與第55屆金馬獎最佳女主角，2022再以《四樓的天堂》獲戲劇節目女主角獎，成為「三金影后」。由於即將踏入農曆新年，謝盈萱表示今年有不少戲劇、電影都在規劃當中，而她的心願則是期許自己能完成一直很想嘗試的「打仔」戲路，而雖然並未打算成為真正的動作女星，但希望以盡量不用替身為前提，至於如何圓夢？謝盈萱則表示會先從增強肌力開始、努力鍛鍊。

今日出席活動時，謝盈萱則是以一身淺綠色連身洋裝小露纖腰，並搭配一款Pin Mini Bucket Osier限量包款。她透露一開始認識Delvaux是因為《來自星星的你》中的千頌伊（全智賢演出）所使用，並因為角色與包款有彼此幫助的感覺、因此對品牌留下好印象；而今日身上的Pin Mini Bucket Osier由於將柳條與皮革結合的精湛工藝，更讓她大為驚豔，加上全球限量、而她則是台灣第一個拿到包包的人，謝盈萱除大讚從包款中感受職人的精神與手工藝的厚度，更大方笑稱：「請讓我拿個夠！」

受到比利時王家愛用的Delvaux，2023本季亮點之一首推全新Tempête包款延續了最早自1967年推出、以帆船為靈感的經典包款輪廓，並推出最新的Tempête托特包與Tempête Crush包；此外繼承了1970年代大膽精神的Pin系列2022年甫歡慶50周年系列，2023則「加碼」兩款新設計：多功能的Co-Pin包款可肩背或繫於手腕，Pin-Toy則包如其名，以短鏈條搭配小巧包身，為心情帶來玩趣活力。

23春夏Delvaux除了帶來蘆葦綠、天藍、仙子粉、沙丘色的豐富配色，可手提的Pin Toy或小巧可愛的Co-Pin，都是本季的主推包款。圖／Delvaux提供（合成圖）
23春夏Delvaux除了帶來蘆葦綠、天藍、仙子粉、沙丘色的豐富配色，可手提的Pin Toy或小巧可愛的Co-Pin，都是本季的主推包款。圖／Delvaux提供（合成圖）

Delvaux今日除了在Bellavita發表23春夏新品，並以精巧的沙灘裝置，帶來宛如沙灘邊的度假愜意。圖／Delvaux提供
Delvaux今日除了在Bellavita發表23春夏新品，並以精巧的沙灘裝置，帶來宛如沙灘邊的度假愜意。圖／Delvaux提供

而今日謝盈萱手上執持的Pin Mini Bucket Osier包款則特別洋溢著春夏的浪漫：由於選用法國盧瓦河（Loir）畔的柳條為素材，加上Delvaux工匠巧手以專利工法編織，保留包款的圓弧底部特色，但卻交織以深淺色彩的輕盈柳條，猶如一陣輕過的微風，浪漫隨身。

天藍色Co-Pin Taurillon包，62,000元。圖／Delvaux提供
天藍色Co-Pin Taurillon包，62,000元。圖／Delvaux提供
蘆薈綠Pin Swing Taurillon包，93,600元。圖／Delvaux提供
蘆薈綠Pin Swing Taurillon包，93,600元。圖／Delvaux提供
暖棕色的Pin Toy Chain Box Calf包款，以馬銜條的金屬元素，為包款賦予了都會的時髦洗鍊。圖／Delvaux提供
暖棕色的Pin Toy Chain Box Calf包款，以馬銜條的金屬元素，為包款賦予了都會的時髦洗鍊。圖／Delvaux提供
雪酪黃Lingot Small Alpina Calf包，12萬4,000元。圖／Delvaux提供
雪酪黃Lingot Small Alpina Calf包，12萬4,000元。圖／Delvaux提供
仙子粉Pin Swing Taurillon包，93,600元。圖／Delvaux提供
仙子粉Pin Swing Taurillon包，93,600元。圖／Delvaux提供
榛果色Pin Mini Bucket Osier Dream Calf包，11萬6,300元。圖／Delvaux提供
榛果色Pin Mini Bucket Osier Dream Calf包，11萬6,300元。圖／Delvaux提供
謝盈萱今日身上的Pin Mini Bucket Osier由於將柳條與皮革結合的精湛工藝，更讓她大為驚豔，她並大方笑稱：「請讓我拿個夠！」圖／Delvaux提供
謝盈萱今日身上的Pin Mini Bucket Osier由於將柳條與皮革結合的精湛工藝，更讓她大為驚豔，她並大方笑稱：「請讓我拿個夠！」圖／Delvaux提供

謝盈萱

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