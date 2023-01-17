全智賢成靈感？ 謝盈萱手執愛包大呼「讓我拿個夠」
2023開春，比利時頂級精品包款品牌Delvaux發表了23春夏系列，除了在品牌Bellavita專賣店帶來去年於巴黎時裝周期間亮相的新品，更邀請三金影后謝盈萱獻身，演繹比利時海岸的愜意度假氛圍。
2018年以電影《誰先愛上他的》獲得當年台北電影獎最佳女主角與第55屆金馬獎最佳女主角，2022再以《四樓的天堂》獲戲劇節目女主角獎，成為「三金影后」。由於即將踏入農曆新年，謝盈萱表示今年有不少戲劇、電影都在規劃當中，而她的心願則是期許自己能完成一直很想嘗試的「打仔」戲路，而雖然並未打算成為真正的動作女星，但希望以盡量不用替身為前提，至於如何圓夢？謝盈萱則表示會先從增強肌力開始、努力鍛鍊。
今日出席活動時，謝盈萱則是以一身淺綠色連身洋裝小露纖腰，並搭配一款Pin Mini Bucket Osier限量包款。她透露一開始認識Delvaux是因為《來自星星的你》中的千頌伊（全智賢演出）所使用，並因為角色與包款有彼此幫助的感覺、因此對品牌留下好印象；而今日身上的Pin Mini Bucket Osier由於將柳條與皮革結合的精湛工藝，更讓她大為驚豔，加上全球限量、而她則是台灣第一個拿到包包的人，謝盈萱除大讚從包款中感受職人的精神與手工藝的厚度，更大方笑稱：「請讓我拿個夠！」
受到比利時王家愛用的Delvaux，2023本季亮點之一首推全新Tempête包款延續了最早自1967年推出、以帆船為靈感的經典包款輪廓，並推出最新的Tempête托特包與Tempête Crush包；此外繼承了1970年代大膽精神的Pin系列2022年甫歡慶50周年系列，2023則「加碼」兩款新設計：多功能的Co-Pin包款可肩背或繫於手腕，Pin-Toy則包如其名，以短鏈條搭配小巧包身，為心情帶來玩趣活力。
而今日謝盈萱手上執持的Pin Mini Bucket Osier包款則特別洋溢著春夏的浪漫：由於選用法國盧瓦河（Loir）畔的柳條為素材，加上Delvaux工匠巧手以專利工法編織，保留包款的圓弧底部特色，但卻交織以深淺色彩的輕盈柳條，猶如一陣輕過的微風，浪漫隨身。
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