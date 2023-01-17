放大你的年終、壓歲錢！PORTER INTERNATIONAL祭出超值限量福袋

先不管今年過年要怎麼穿，記得1月22日到全台PORTER INTERNATIONAL門市，搶購超限量的福袋就對了！為了迎接兔年到來，祈求好運加持，品牌特別選在大年初一上市TO FREEdom新春福袋，超值的價格，就能入手眾多經典單品，等於直接把壓歲錢跟年終獎金都放大了！

疫情終於迎來曙光，迎接令人雀躍的兔年時，人們嚮往重回自由生活的懷抱，除了更多機會能外出展現獨我的時尚穿搭，也期待在新的年度中能有更多幸運的機遇。於是，PORTER INTERNATIONAL以兔年2023年的23 twenty three諧音發想，設計出限量福袋，延續了去年秋冬主打低調色系，推出黑色與灰色，在日常中也可以當作購物袋、穿搭、出遊的搭配使用。圖案設計則以簡易線條呈現趣味性風格，描繪兔子跳躍通道的樣貌。福袋顏色及內容物屬隨機販售，售價不到3,000元、內容物價值卻可能破萬元，買到賺到。

台灣袋包品牌satana同樣看好疫情趨緩，出遊商機大增，以Soldier經典系列原型延伸設計，呼應Chill Life概念推出諧音「趣遊」新品。圖／satana提供

而台灣袋包品牌satana同樣看好疫情趨緩，出遊商機大增，以Soldier經典系列原型延伸設計，呼應Chill Life概念推出諧音「趣遊」新品。這系列共有3款、各4色選擇，包含煙灰藍、軍綠色、奶茶色及特別值得一提的菱格黑，透過菱格紋面料處理讓顏色更顯層次。這系列包括能方便走出戶外體驗生活時刻中的斜背包；專為旅人設計、適合兩天一夜輕旅行冒險後背包，以及獻給渴望自由自在、喜歡簡單攜裝備即可外出的輕鬆斜背包，皆能收納所有生活所需。

1月18起，全台PORTER INTERNATIONAL和ADV x PORTER複合形象店門市單筆消費滿6,500即贈收納包。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

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