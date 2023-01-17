周曉涵帶貨力受K-SWISS青睞、吳卓源加入PUMA展現青春能量
今年38歲頂著無名正妹、逢甲校花的光環進入演藝圈的女星周曉涵，近期再添一個頭銜「K-SWISS品牌代言人」；無獨有偶，繼謝欣穎之後，PUMA再宣布邀請歌手吳卓源擔任品牌大使，兩人曝光的形象廣告，亦都展示了新款小白鞋搭配，用潮流態度帶頭耍帥又耍壞。
接在郭書瑤之後，女星周曉涵也成為了K-SWISS代言人，品牌表示看好她持續在演藝圈的發展，其百變風格與形象也與品牌吻合。同時，周曉涵還連續8年擔任內衣品牌代言人，個性魅力跟帶貨力有一定水準。因此，K-SWISS於形象廣告裡，就讓周曉涵大玩變裝造型，從甜美溫柔、美式休閒、運動到酷帥都有，並詮釋主打的Lundahl LTH WP防水小白鞋。搭載K-Proof防水科技的Lundahl LTH WP是品牌經典商品，本次突破與雨季結合的既定印象，首度嘗試以雪地作為形象主題，並使周曉涵化身冰山美人，利用藍白色雙面穿的刷毛防風外套搭配鞋款，展現酷冽態度。
「國民老婆」創作歌手Julia吳卓源則是加入PUMA陣營，在新的廣告中，她詮釋了紫羅蘭奶芋新色POWER CAT運動套裝搭配Cassia厚底小白鞋，凸顯專屬28歲的青春正能量。吸睛紫羅蘭奶芋新色套裝，其中看似不規則的色塊其實是取自PUMA跳豹Logo輪廓；厚底小白鞋則提供雪貂白及奶蓋拿鐵雙配色，利用Monotone皮革包覆鞋面，搭配老爹鞋厚底設計延伸雙腿比，打造修長纖細的腿部線條，同時藉高包覆性舒適腳感及特殊窄版楦頭，甩開厚底鞋笨重視覺效果。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言