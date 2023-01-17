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周曉涵帶貨力受K-SWISS青睞、吳卓源加入PUMA展現青春能量

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
繼謝欣穎之後，PUMA再宣布邀請歌手吳卓源擔任品牌大使。圖／PUMA提供
繼謝欣穎之後，PUMA再宣布邀請歌手吳卓源擔任品牌大使。圖／PUMA提供

今年38歲頂著無名正妹、逢甲校花的光環進入演藝圈的女星周曉涵，近期再添一個頭銜「K-SWISS品牌代言人」；無獨有偶，繼謝欣穎之後，PUMA再宣布邀請歌手吳卓源擔任品牌大使，兩人曝光的形象廣告，亦都展示了新款小白鞋搭配，用潮流態度帶頭耍帥又耍壞。

接在郭書瑤之後，女星周曉涵也成為了K-SWISS代言人，品牌表示看好她持續在演藝圈的發展，其百變風格與形象也與品牌吻合。同時，周曉涵還連續8年擔任內衣品牌代言人，個性魅力跟帶貨力有一定水準。因此，K-SWISS於形象廣告裡，就讓周曉涵大玩變裝造型，從甜美溫柔、美式休閒、運動到酷帥都有，並詮釋主打的Lundahl LTH WP防水小白鞋。搭載K-Proof防水科技的Lundahl LTH WP是品牌經典商品，本次突破與雨季結合的既定印象，首度嘗試以雪地作為形象主題，並使周曉涵化身冰山美人，利用藍白色雙面穿的刷毛防風外套搭配鞋款，展現酷冽態度。

周曉涵化身冰山美人，利用藍白色雙面穿的刷毛防風外套搭配鞋款，展現酷冽態度。圖／K-SWISS提供
周曉涵化身冰山美人，利用藍白色雙面穿的刷毛防風外套搭配鞋款，展現酷冽態度。圖／K-SWISS提供

「國民老婆」創作歌手Julia吳卓源則是加入PUMA陣營，在新的廣告中，她詮釋了紫羅蘭奶芋新色POWER CAT運動套裝搭配Cassia厚底小白鞋，凸顯專屬28歲的青春正能量。吸睛紫羅蘭奶芋新色套裝，其中看似不規則的色塊其實是取自PUMA跳豹Logo輪廓；厚底小白鞋則提供雪貂白及奶蓋拿鐵雙配色，利用Monotone皮革包覆鞋面，搭配老爹鞋厚底設計延伸雙腿比，打造修長纖細的腿部線條，同時藉高包覆性舒適腳感及特殊窄版楦頭，甩開厚底鞋笨重視覺效果。

周曉涵連續8年擔任內衣品牌代言人，個性魅力跟帶貨力有一定水準，受到K-SWISS青睞。圖／K-SWISS提供
周曉涵連續8年擔任內衣品牌代言人，個性魅力跟帶貨力有一定水準，受到K-SWISS青睞。圖／K-SWISS提供

K-SWISS Lundahl LTH WP防水鞋，3,280元。圖／K-SWISS提供
K-SWISS Lundahl LTH WP防水鞋，3,280元。圖／K-SWISS提供

PUMA Cassia厚底小白鞋，2,380元。圖／PUMA提供
PUMA Cassia厚底小白鞋，2,380元。圖／PUMA提供

品牌 廣告 K-SWISS

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