大苑子新春開工買1送1！ 盤點農曆年各家「茶與食」優惠

幾天後就迎來農曆春節，多家業者祭出茶食優惠，其中，連鎖茶飲大苑子推出最應景的飲品「金桔粒脆纖果」，期許新的一年開工順利、大桔大利，1/30~2/1期間到大苑子購買「金桔粒脆纖果」、「芭樂檸檬在一起」即享買一送一優惠，兩種品項每人每日各限購兩組。

知名電視劇製作人楊佩佩領軍的CHUNSHEN泰殿，標榜展現茶、酒、食、憩的精神，致力於優化泰國菜的精緻度和突顯泰菜原風味，並且融合中西廚藝技法，希望藉由嶄新的泰國料理，帶給大家耳目一新的餐飲體驗。農曆年除夕到初二休店，初三起恢復營業，季節限定的「泰饗吃鍋」火鍋料理，推出精選湯底包括招牌東陰功、泰式排骨湯和綜合鴛鴦鍋，以微辣趕走冬季的濕冷。電話：02-2707-0266。

知名文青車輪餅「青畑九號豆製所」則再度進軍台中，為慶祝入駐最新的台中三井Lalaport商場南館，獨家推出圓鯛魚燒，巴掌大的圓形鯛魚圖案，有形又可愛；還有繼7公分芋頭燒後，再推青畑推車史上最迷你的小鼓燒，直徑只有3公分，每串5顆。

青畑九號豆製所台中三井Lalaport商場開幕專屬優惠，將持續到新年及開工，1/17至1/31每日限定50組，全品項相同商品第二件5折，每人限購一組。

台灣第一愉悅系手搖飲「蔦日子」也進駐台中三井Lalaport，「蔦巢」1/17開幕。推出融合傳統與創新的「蔦椪餅」，將傳統椪餅縮小變成MINI版，增添喝茶樂趣。蔦巢開幕優惠1/17至1/31，每日限定50組，全品項相同商品第二件5折，每人限購一組。蔦日子新品有「蘋蘋覓冪紅」，紅茶加上蘋果果粒、搭配綠妍水玉蒟蒻；「歌劇黑玫人」則是可可莓果，微苦帶點酸甜，加上白雲朵朵，濃郁加分。 青畑九號豆製所入駐最新的台中三井Lalaport商場南館，獨家推出圓鯛魚燒。圖／青畑九號豆製所提供 CHUNSHEN泰殿推出「泰饗吃鍋」。圖／CHUNSHEN提供 手搖飲蔦日子新品，蘋蘋覓冪紅及歌劇黑玫人搭配「蔦椪餅」，可單吃也可拍碎加入飲品一起，是有趣的喝法。圖／蔦日子提供

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